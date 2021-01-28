Дизайнери люстр і ламп використовують все, що належало б давним-давно викинути на смітник, але, маючи неабияку уяву та умілі руки, вони знаходять застосування всьому

Джерело: 24 канал Практично у кожному будинку з минулого залишилося стільки застарілих речей, які викликають ностальгічну сльозу розчулення у старого покоління і подив у підлітків. Наприклад, якщо розбився скляний або керамічний плафон, його можна легко замінити чашкою. Читайте також: Як дизайнерськи оформити старий вимикач: креативні рішення Як вам така оригінальна лампа

Фото metalhorse Не варто позбуватися старого фотоапарату

Фото metalhorse Чашка та миска, якими ви не користуєтеся стане у нагоді

Фото metalhorse Непоганий дизайн вийшов зі скляних пляшок

Фото metalhorse Оригінально придумано

Фото metalhorse Переконалися, що непотріб не завжди варто викидати

Фото metalhorse І що тільки не придумають

Фото metalhorse І зовсім не скажеш, що це зроблено своїми руками

Фото metalhorse Не дарма так довго берегли старий телефон

Фото metalhorse