Як зробити гарний світильник зі старих, непотрібних речей: фото
Дизайнери люстр і ламп використовують все, що належало б давним-давно викинути на смітник, але, маючи неабияку уяву та умілі руки, вони знаходять застосування всьому
Джерело: 24 канал
Практично у кожному будинку з минулого залишилося стільки застарілих речей, які викликають ностальгічну сльозу розчулення у старого покоління і подив у підлітків. Наприклад, якщо розбився скляний або керамічний плафон, його можна легко замінити чашкою.
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Як вам така оригінальна лампа
Фото metalhorse
Не варто позбуватися старого фотоапарату
Фото metalhorse
Чашка та миска, якими ви не користуєтеся стане у нагоді
Фото metalhorse
Непоганий дизайн вийшов зі скляних пляшок
Фото metalhorse
Оригінально придумано
Фото metalhorse
Переконалися, що непотріб не завжди варто викидати
Фото metalhorse
І що тільки не придумають
Фото metalhorse
І зовсім не скажеш, що це зроблено своїми руками
Фото metalhorse
Не дарма так довго берегли старий телефон
Фото metalhorse
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