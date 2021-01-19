У світі є місця, які люди давно покинули, залишивши природу наодинці. Вони часто створюють страшний образ. Такі місця дозволяють нам побачити пейзаж майбутнього, коли людство перестане існувати.

Ідеї 24 підготували добірку красивих, але водночас закинутих місць природи. Читайте також: Невже це можливо: 12 споруд, які зривають мозок Руїни старого замку в Сінтрі, Португалія

Фото gazetasi Занедбана церква в Детройті, Америка

Фото gazetasi Кришталевий млин, Колорадо, США

Фото gazetasi Забутий залізничний тунель у Парижі, Франція

Фото gazetasi Сінтра Ну, Португалія

Фото gazetasi Місто-привид, знищене під час громадянської війни в Іспанії, Белчіт, Іспанія

Фото gazetasi Будинок у сільській місцевості, Норвегія

Фото gazetasi Кістяк скрученого корабля в графстві Лаут, Ірландія

Фото gazetasi Жовта цегляна дорога в парку у країні "Оз", Північна Кароліна, Америка

Фото gazetasi Раніше відомий як "Райські сходи", Гаваї

Фото gazetasi Занедбане рибальське село на річці Янцзи, Китай

Фото gazetasi Готель дель Сальто, Колумбія

Фото gazetasi Прекрасний зимовий сад в зимовому саду

Фото gazetasi