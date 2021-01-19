Сумне і вражаюче: прекрасні місця і будівлі, які покинула людина
У світі є місця, які люди давно покинули, залишивши природу наодинці. Вони часто створюють страшний образ. Такі місця дозволяють нам побачити пейзаж майбутнього, коли людство перестане існувати.
Ідеї 24 підготували добірку красивих, але водночас закинутих місць природи.
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Руїни старого замку в Сінтрі, Португалія
Фото gazetasi
Занедбана церква в Детройті, Америка
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Кришталевий млин, Колорадо, США
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Забутий залізничний тунель у Парижі, Франція
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Сінтра Ну, Португалія
Фото gazetasi
Місто-привид, знищене під час громадянської війни в Іспанії, Белчіт, Іспанія
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Будинок у сільській місцевості, Норвегія
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Кістяк скрученого корабля в графстві Лаут, Ірландія
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Жовта цегляна дорога в парку у країні "Оз", Північна Кароліна, Америка
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Раніше відомий як "Райські сходи", Гаваї
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Занедбане рибальське село на річці Янцзи, Китай
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Готель дель Сальто, Колумбія
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Прекрасний зимовий сад в зимовому саду
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