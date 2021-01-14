Невже це можливо: 12 споруд, які зривають мозок
У нашому світі безліч чудових споруд, які вражають людей найрізноманітнішими параметрами: розміром, красою, унікальними деталями, формами та незвичайними архітектурними рішеннями. Але є ще дещо. Вони затьмарюють розум, та зривають мозок.
Ідеї 24 підготували 10 споруд, які вражають уяву одним лише фактом того, невже це можна було побудувати.
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1. Готель Cliff House, Сан-Франциско, США
Готель стояв на скелі, над кручею. Але причиною його руйнування в 1907 році стала пожежа. Зараз приблизно в тому ж місці стоїть його копія, але менш вражаюча версія.
Фото hadderztv
2. Готель Grotta Palazzese, Італія
Ресторан закладу вбудований прямо в скелю.
Фото amusingplanet
3. Курортний готель InterContinental Wonderland, Шанхай, Китай
Фото hadderztv
4. Місто Сетеніль-де-лас-Бодегас, Іспанія
Багато будинків містечка використовують базальтові скелі замість стін та стелі.
Фото amusingplanet
5. Водяний міст Veluwemeer, Нідерланди
Фото hadderztv
6. Церква Мадонна делла Корона, Італія
Побудована в заглибленні гори Бальдо.
Фото amusingplanet
7. "Хабітат 67", Монреаль, Канада
Комплекс зведений в 1967 році.
Фото hadderztv
8. Дерев'яний міст в Джулі, Дагестан
Унікальність його в тому, що він був побудований без єдиного цвяха. Але міст досі стоїть – навіть через 200 років.
Фото amusingplanet
9. Храм Кайласанатха, Індія
Був побудований в 760 році нашої ери. Комплекс відомий тим, що він був висічений в монолітній скелі зверху донизу.
Фото hadderztv
10. Розважальний центр у використаній соляній шахті Саліна Турда, Румунія
Фото amusingplanet
11. Унікальний палац Мадаїн-Саліх, Саудівська Аравія
Був висічений всередині величезного валуна приблизно в 1 столітті нашої ери.
Фото hadderztv
12. Магдебурзький водяний міст, Німеччина
Довжина моста 918 метрів. Він з'єднує Канал Ельба-Хафель і Середньонімецький канал. Найдовший водяний міст у світі!
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Фото amusingplanet
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