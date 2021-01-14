У нашому світі безліч чудових споруд, які вражають людей найрізноманітнішими параметрами: розміром, красою, унікальними деталями, формами та незвичайними архітектурними рішеннями. Але є ще дещо. Вони затьмарюють розум, та зривають мозок.

Ідеї 24 підготували 10 споруд, які вражають уяву одним лише фактом того, невже це можна було побудувати.

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1. Готель Cliff House, Сан-Франциско, США

Готель стояв на скелі, над кручею. Але причиною його руйнування в 1907 році стала пожежа. Зараз приблизно в тому ж місці стоїть його копія, але менш вражаюча версія.



Фото hadderztv

2. Готель Grotta Palazzese, Італія

Ресторан закладу вбудований прямо в скелю.



Фото amusingplanet

3. Курортний готель InterContinental Wonderland, Шанхай, Китай



Фото hadderztv

4. Місто Сетеніль-де-лас-Бодегас, Іспанія

Багато будинків містечка використовують базальтові скелі замість стін та стелі.



Фото amusingplanet

5. Водяний міст Veluwemeer, Нідерланди



Фото hadderztv

6. Церква Мадонна делла Корона, Італія

Побудована в заглибленні гори Бальдо.



Фото amusingplanet

7. "Хабітат 67", Монреаль, Канада

Комплекс зведений в 1967 році.



Фото hadderztv

8. Дерев'яний міст в Джулі, Дагестан

Унікальність його в тому, що він був побудований без єдиного цвяха. Але міст досі стоїть – навіть через 200 років.



Фото amusingplanet

9. Храм Кайласанатха, Індія

Був побудований в 760 році нашої ери. Комплекс відомий тим, що він був висічений в монолітній скелі зверху донизу.



Фото hadderztv

10. Розважальний центр у використаній соляній шахті Саліна Турда, Румунія



Фото amusingplanet

11. Унікальний палац Мадаїн-Саліх, Саудівська Аравія

Був висічений всередині величезного валуна приблизно в 1 столітті нашої ери.



Фото hadderztv

12. Магдебурзький водяний міст, Німеччина

Довжина моста 918 метрів. Він з'єднує Канал Ельба-Хафель і Середньонімецький канал. Найдовший водяний міст у світі!

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Фото amusingplanet