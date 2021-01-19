В мире есть места, которые люди давно покинули, оставив природу наедине. Они часто создают страшный образ. Такие места позволяют нам увидеть пейзаж будущего, когда человечество перестанет существовать.

Идеи 24 подготовили подборку красивых, но одновременно заброшенных мест природы. Читайте также: Неужели это возможно: 12 сооружений, которые срывают мозг Руины старого замка в Синтре, Португалия

Фото gazetasi Заброшенная церковь в Детройте, Америка

Фото gazetasi Хрустальная мельница, Колорадо, США

Фото gazetasi Забытый железнодорожный тоннель в Париже, Франция

Фото gazetasi Синтра Ну, Португалия

Фото gazetasi Город-призрак, уничтоженный во время гражданской войны в Испании, Белчит, Испания

Фото gazetasi Дом в сельской местности, Норвегия

Фото gazetasi Скелет скрученного корабля в графстве Лаут, Ирландия

Фото gazetasi Желтая кирпичная дорога в парке в стране "Оз", Северная Каролина, Америка

Фото gazetasi Ранее известный как "Райская лестница", Гавайи

Фото gazetasi Заброшенная рыбацкая деревушка на реке Янцзы, Китай

Фото gazetasi Отель дель Сальто, Колумбия

Фото gazetasi Прекрасный зимний сад

Фото gazetasi