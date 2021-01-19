Грустное и поразительное: прекрасные места и здания, покинутые человеком
В мире есть места, которые люди давно покинули, оставив природу наедине. Они часто создают страшный образ. Такие места позволяют нам увидеть пейзаж будущего, когда человечество перестанет существовать.
Идеи 24 подготовили подборку красивых, но одновременно заброшенных мест природы.
Читайте также: Неужели это возможно: 12 сооружений, которые срывают мозг
Руины старого замка в Синтре, Португалия
Фото gazetasi
Заброшенная церковь в Детройте, Америка
Фото gazetasi
Хрустальная мельница, Колорадо, США
Фото gazetasi
Забытый железнодорожный тоннель в Париже, Франция
Фото gazetasi
Синтра Ну, Португалия
Фото gazetasi
Город-призрак, уничтоженный во время гражданской войны в Испании, Белчит, Испания
Фото gazetasi
Дом в сельской местности, Норвегия
Фото gazetasi
Скелет скрученного корабля в графстве Лаут, Ирландия
Фото gazetasi
Желтая кирпичная дорога в парке в стране "Оз", Северная Каролина, Америка
Фото gazetasi
Ранее известный как "Райская лестница", Гавайи
Фото gazetasi
Заброшенная рыбацкая деревушка на реке Янцзы, Китай
Фото gazetasi
Отель дель Сальто, Колумбия
Фото gazetasi
Прекрасный зимний сад
Фото gazetasi
Поделиться новостью