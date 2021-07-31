Сумка замість валізи та ще 8 незамінних порад для тих, хто збирається у відрядження
Джерело:24 канал
Відрядження – невід'ємна частина роботи для багатьох професій. Комфортність вашого перебування у відрядженні буде залежати від того, наскільки ефективно ви до нього підготуєтеся.
А Ідеї 24 вам у цьому допоможуть. Адже правильне планування – запорука успіху.
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Мінімум гардеробу
Беріть з собою лише те, що вам знадобиться, а не "може стати у пригоді".
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Сумка краще валізи
З сумкою переміщатися зручніше та й не доведеться чекати багаж по прильоту.
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Речі згорнуті ролами
Речі, згорнуті ролами, займають менше місця, ніж речі, складені стопками.
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Комфорт понад усе
Візьміть з собою речі, які дозволяють вам відчувати себе комфортно. Це може бути, наприклад, крем для рук, навушники, антибактеріальний гель та улюблений парфум.
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Список речей
Складіть список необхідних речей, адже без нього ви точно щось забудете.
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Харчування
Харчуйтеся у фастфудних закладах – як мінімум гарантія того, що не отримаєте розлад шлунка.
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Планування
Ніякого "на місці все спланую". Проста замітка зі списком зустрічей і завданнями на ці зустрічі заощадить багато часу, підвищить ефективність відрядження і знизить загальний рівень напруженості.
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Офлайн-карти
Відсутність інтернету – це не привід загубитися або заблукати в незнайомому місті. Існує багато додатків для офлайнової навігації, які вміють прокладати будь-які маршрути без інтернету.
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Сувеніри
Якщо відрядження в іншу країну, беріть з собою національні сувеніри. Партнери дуже раді таки символічним подарункам. І це стосується не тільки поїздок в іншу країну. Подарунок він усюди подарунок.
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