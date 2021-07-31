А Ідеї 24 вам у цьому допоможуть. Адже правильне планування – запорука успіху.

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Мінімум гардеробу

Беріть з собою лише те, що вам знадобиться, а не "може стати у пригоді".



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Сумка краще валізи

З сумкою переміщатися зручніше та й не доведеться чекати багаж по прильоту.



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Речі згорнуті ролами

Речі, згорнуті ролами, займають менше місця, ніж речі, складені стопками.



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Комфорт понад усе

Візьміть з собою речі, які дозволяють вам відчувати себе комфортно. Це може бути, наприклад, крем для рук, навушники, антибактеріальний гель та улюблений парфум.



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Хочете душевно провести час з близькими, яких давно не бачили? Приготуйте коктейль із Soplica – і ваш вечір буде теплим та невимушеним.

Список речей

Складіть список необхідних речей, адже без нього ви точно щось забудете.



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Харчування

Харчуйтеся у фастфудних закладах – як мінімум гарантія того, що не отримаєте розлад шлунка.



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Планування

Ніякого "на місці все спланую". Проста замітка зі списком зустрічей і завданнями на ці зустрічі заощадить багато часу, підвищить ефективність відрядження і знизить загальний рівень напруженості.



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Офлайн-карти

Відсутність інтернету – це не привід загубитися або заблукати в незнайомому місті. Існує багато додатків для офлайнової навігації, які вміють прокладати будь-які маршрути без інтернету.



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Сувеніри

Якщо відрядження в іншу країну, беріть з собою національні сувеніри. Партнери дуже раді таки символічним подарункам. І це стосується не тільки поїздок в іншу країну. Подарунок він усюди подарунок.



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