А Идеи 24 вам в этом помогут. Ведь планирование – залог успеха.

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Минимум гардероба

Берите с собой только то, что вам понадобится, а не "может пригодится".



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Сумка лучше чемодана

С сумкой перемещаться удобнее и не придется ждать багаж по прилету.



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Вещи, свернутые роллами

Вещи, свернутые роллами, занимают меньше места, чем вещи, сложенные стопками.



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Комфорт превыше всего

Возьмите с собой вещи, которые позволяют вам чувствовать себя комфортно. Это может быть, например, крем для рук, наушники, антибактериальный гель и любимый парфюм.



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Хотите душевно провести время с близкими, которых давно не видели? Приготовьте коктейль из Soplica – и ваш вечер будет теплым и непринужденным.

Список вещей

Составьте список необходимых вещей, ведь без него вы точно что-то забудете.



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Питание

Питайтесь в фастфудных заведениях – как минимум гарантия того, что не получите расстройство желудка.



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Планирование

Никакого "на месте все спланирую". Простая заметка со списком встреч и задачами на эти встречи сэкономит много времени, повысит эффективность командировки и снизит общий уровень напряженности.



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Офлайн-карты

Отсутствие интернета – это не повод потеряться или заблудиться в незнакомом городе. Существует много приложений для офлайновой навигации, которые умеют прокладывать любые маршруты без интернета.



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Сувениры

Если командировка в другую страну, берите с собой национальные сувениры. Партнеры очень лояльны к таким символическим подаркам. И это касается не только поездок в другую страну. Подарок он везде подарок.



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