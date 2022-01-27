Генеалогічне дерево – це генеалогічна карта, яка документує походження людини. На діаграмі представлені покоління членів сім'ї та їхні стосунки один з одним.

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Переваги створення сімейних дерев для дітей

Як виявилося, родинні дерева — це більше, ніж просто веселе заняття під час холодного дня. Сімейні дерева формують сильнішу самоідентичність.

Перш за все, вони спонукають дітей формувати основну ідентичність і відкривати своє коріння. Вони можуть дізнатися, наприклад, що їхня прабабуся народилася в Польщі. Ця інформація допомагає дітям усвідомити, що вони є частиною чогось більшого, відкриваючи очі на власну унікальність.

Діти можуть розвивати інтерес до історії. Багатьом молодим людям історія здається нудною, але не слід про це хвилюватися! Коли діти дізнаються про своє коріння та предків, вони можуть особисто познайомитися з історією унікальним способом.

Наприклад, якщо прапрапрадід вашої дитини був солдатом у Другій світовій війні, то вона повністю зможе поринути в історію.

Сімейні дерева спонукають дітей до спілкування з родичами. Створюючи генеалогічне дерево, діти можуть виявити, що вони мають схожі зовнішні чи внутрішні риси зі своїми тітками, дядьками, двоюрідними сестрами тощо.

Вони сприяють підвищенню самооцінки. Дослідження, проведене в Університеті Еморі в 2010 році, показало, що чим більше діти знали про свою сімейну історію, тим вища у них була самооцінка.

Проведення генеалогічного дослідження проливає світло на історію хвороби вашої родини. Широкий спектр захворювань, враховуючи різні види раку, вроджені вади, проблеми з серцем і диханням, а також психічні захворювання, можуть передаватися генетично.

Складання генеалогічного дерева може надати цінну інформацію про проблеми зі здоров’ям, які існують у вашій родині. Це допоможе дітям зважено обирати свій спосіб життя.

Як скласти родинне дерево

Немає встановлених правил щодо того, яким має бути сімейне дерево. До звичайного входять:

дитина;

її батьки;

бабусі та дідусі;

прабабусі та прадідусі.

До складної системи також входять: тітки, дядьки, двоюрідні брати та сестри тощо.

У будь-якому випадку ви повинні додати фотографії кожного члена родини, оскільки це допоможе оживити сімейне дерево.

Далі створіть схему генеалогічного дерева або завантажте простий шаблон, поданий нижче.

Шаблон для сімейного дерева / Фото 123RF

Розташуйте своїх предків від найстаршого до наймолодшого, простежуючи весь шлях до вашої дитини. Потім ці фігури будуть з'єднані лініями, щоб відобразити ваші відносини.