Генеалогическое дерево – это генеалогическая карта, которая документируетпроисхождение человека. На диаграмме представлены поколения членов семьи и их отношения друг с другом.

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Преимущества создания семейных деревьев для детей

Как оказалось, семейные деревья – это больше, чем просто веселое занятие во время холодного дня. Семейные деревья формируют более сильную самоидентичность.

Прежде всего, они побуждают детей формировать основную идентичность и открывать свои корни. Они могут узнать, например, что их прабабушка родилась в Польше. Эта информация помогает детям понять, что они являются частью чего-то большего, открывая глаза на собственную уникальность.

Дети могут развивать интерес к истории. Многим молодым людям история кажется скучной, но не следует об этом волноваться! Когда дети узнают свои корни и предков, они могут лично познакомиться с историей уникальным способом.

Например, если прапрапрадед вашего ребенка был солдатом во Второй мировой войне, то он полностью сможет проникнуть в историю.

Семейные деревья побуждают детей к общению с родственниками. Создавая генеалогическое дерево, дети могут обнаружить, что у них схожие внешние или внутренние черты со своими тетями, дядьками, двоюродными сестрами.

Они способствуют повышению самооценки. Исследование, проведенное в Университете Эмори в 2010 году, показало, что чем больше дети знали о своей семейной истории, тем выше у них была самооценка.

Проведение генеалогического исследования проливает свет в историю болезни вашей семьи. Широкий спектр заболеваний, учитывая разные виды рака, врожденные пороки, проблемы с сердцем и дыханием, а также психические заболевания, могут передаваться генетически.

Составление генеалогического дерева может предоставить ценную информацию о проблемах со здоровьем в вашей семье. Это поможет детям взвешенно выбирать свой образ жизни.

Как сложить семейное дерево

Нет установленных правил по поводу того, каким должно быть семейное дерево. В обычное входят:

  • ребенок;
  • ее родители;
  • бабушки и дедушки;
  • прабабушки и прадедушки.

В сложную систему также входят: тети, дяди, двоюродные братья и сестры и другие.

В любом случае, вы должны добавить фотографии каждого члена семьи, поскольку это поможет оживить семейное дерево.

Далее создайте схему генеалогического дерева либо загрузите обычный шаблон, представленный ниже.

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Шаблон для семейного дерева / Фото 123RF

Расположите своих предков от самого старшего к самому младшему, прослеживая весь путь к вашему ребенку. Затем эти фигуры будут соединены линиями, чтобы отразить ваши отношения.