Створюємо разом з дітьми: як зробити різнокольоровий екологічний пластилін вдома
Джерело:very well family
Гратися пластиліном люблять чи не всі діти, адже з нього можна створити будь-яку фігурку. Якщо ви не довіряєте виробникам магазинного пластиліну, то можете легко зробити свій.
Всі ці рецепти пластиліну призначені для дітей віком від 2 років. Інструкції з виготовлення читайте у матеріалі.
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Гумовий ігровий пластилін
- 2 склянки харчової соди;
- пів склянки води;
- 1 склянка кукурудзяного крохмалю;
- харчовий барвник (за бажанням).
Змішайте інгредієнти в мисці виделкою до однорідності. За бажанням додайте харчовий барвник. Варіть в каструлі на середньому вогні до загустіння. Викладіть на тарілку або вощений папір і залиште охолонути. Гумове ігрове тісто дійсне 2 тижні, якщо його зберігати в герметичній місткості в холодильнику.
Овочевий пластилін
Це ігрове тісто фарбують овочевим соком замість харчового барвника. Ви можете використовувати буряк для рожевого, шпинат для зеленого, а моркву для помаранчевого кольорів. Процідіть кухонний сік перед використанням.
- 1 склянка борошна;
- пів склянки солі;
- 2 столові ложки крему від зубного каменю;
- 2 столові ложки олії;
- 1 склянка води;
- буряковий, шпинатний або морквяний сік.
У мисці змішайте борошно, сіль, крем та олію. Повільно влийте воду в суміш. Обережно готуйте в каструлі на середньому вогні, помішуючи, поки тісто не стане густим. Потім викладіть його на вощений папір і залиште охолонути.
Вимішуйте тісто руками, поки не отримаєте потрібну консистенцію. Розділіть його на невеликі кульки і додайте кілька крапель овочевого соку. Загорніть тісто в харчову плівку та покладіть у поліетиленовий пакет для зберігання продуктів у холодильник для зберігання.
Пластилін з вівсяних пластівців
- 1 склянка борошна;
- 2 склянки вівсяних пластівців;
- 1 склянка води.
З'єднайте в мисці борошно і вівсянку. Поступово влийте воду. Перемішайте до однорідності і додайте харчовий барвник, якщо хочете.