Все эти рецепты пластилина предназначены для детей от 2 лет. Инструкции по изготовлению читайте в материале.
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Резиновый игровой пластилин
- 2 стакана пищевой соды;
- пол стакана воды;
- 1 стакан кукурузного крахмала;
- пищевой краситель (по желанию).
Смешайте ингредиенты в миске вилкой до однородности. По желанию добавьте пищевой краситель. Варите в кастрюле на среднем огне до загустения. Выложите на тарелку или вощеную бумагу и оставьте остыть. Резиновое игровое тесто действительно 2 недели, если его хранить в герметичной емкости в холодильнике.
Овощной пластилин
Это игровое тесто окрашивают овощным соком вместо пищевого красителя. Вы можете использовать свеклу для розового, шпинат для зеленого, а морковь для оранжевого цвета. Процедите кухонный сок перед использованием.
- 1 стакан муки;
- пол стакана соли;
- 2 столовых ложки крема от зубного камня;
- 2 столовых ложки масла;
- 1 стакан воды;
- свекольный, шпинатный или морковный сок.
В миске смешайте муку, соль, крем и растительное масло. Медленно влейте воду в смесь. Осторожно готовьте в кастрюле на среднем огне, помешивая, пока тесто не станет густым. Затем выложите его на вощеную бумагу и оставьте остыть.
Вымешивайте тесто руками, пока оно не получите нужную консистенцию. Разделите его на маленькие шарики и добавьте несколько капель овощного сока. Заверните тесто в пищевую пленку и положите в полиэтиленовый пакет для хранения продуктов в холодильник.
Пластилин из овсяных хлопьев
- 1 стакан муки;
- 2 стакана овсяных хлопьев;
- 1 стакан воды.
Соедините в миске муку и овсянку. Постепенно влейте воду. Перемешайте до однородности и добавьте пищевой краситель, если хотите.