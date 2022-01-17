Все эти рецепты пластилина предназначены для детей от 2 лет. Инструкции по изготовлению читайте в материале.

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Резиновый игровой пластилин

2 стакана пищевой соды;

пол стакана воды;

1 стакан кукурузного крахмала;

пищевой краситель (по желанию).

Смешайте ингредиенты в миске вилкой до однородности. По желанию добавьте пищевой краситель. Варите в кастрюле на среднем огне до загустения. Выложите на тарелку или вощеную бумагу и оставьте остыть. Резиновое игровое тесто действительно 2 недели, если его хранить в герметичной емкости в холодильнике.

Овощной пластилин

Это игровое тесто окрашивают овощным соком вместо пищевого красителя. Вы можете использовать свеклу для розового, шпинат для зеленого, а морковь для оранжевого цвета. Процедите кухонный сок перед использованием.

1 стакан муки;

пол стакана соли;

2 столовых ложки крема от зубного камня;

2 столовых ложки масла;

1 стакан воды;

свекольный, шпинатный или морковный сок.

В миске смешайте муку, соль, крем и растительное масло. Медленно влейте воду в смесь. Осторожно готовьте в кастрюле на среднем огне, помешивая, пока тесто не станет густым. Затем выложите его на вощеную бумагу и оставьте остыть.

Вымешивайте тесто руками, пока оно не получите нужную консистенцию. Разделите его на маленькие шарики и добавьте несколько капель овощного сока. Заверните тесто в пищевую пленку и положите в полиэтиленовый пакет для хранения продуктов в холодильник.

Пластилин из овсяных хлопьев

1 стакан муки;

2 стакана овсяных хлопьев;

1 стакан воды.