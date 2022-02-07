Ледь не в кожного з нас була мрія потрапити в шоколадну країну, коли ми були дітьми. Втілити мрію можна, зробивши приголомшливий будиночок із шоколаду.

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Створюємо омріяний будиночок із шоколаду

За допомогою ножа розріжте бічні сторони плитки шоколаду, щоб утворився трикутник зверху. Зробіть те ж саме з другою плиткою шоколаду.

Формою для печива виріжте коло внизу першої плитки шоколаду – це буде лицьова сторона будиночка.



Готуємо шоколадний будинок / Фото 5-Minute Crafts

Розтопіть трохи шоколаду і перекладіть його в кондитерський мішок. Використовуйте розтоплений шоколад, щоб прикріпити різні плитки шоколаду та створити каркас будинку.

Після того, як каркас будинку буде готовий, створіть дах, як на фото. Використовуйте більше різні цукерки, щоб прикрасити вікна, двері та дах.

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Складаємо будиночок з шоколаду / Фото 5-Minute Crafts

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