Чуть ли не у каждого из нас была мечта попасть в шоколадную страну, когда мы были детьми. Воплотить мечту можно, сделав потрясающий домик из шоколада.

Интересно Олимпиада-2022 в Пекине: где смотреть спортивные соревнования

Создаем желанный домик из шоколада

С помощью ножа разрежьте боковые стороны плитки шоколада, чтобы образовался треугольник сверху. Сделайте то же самое со второй плиткой шоколада.

Формой для печенья вырежьте круг внизу первой плитки шоколада – это будет лицевая сторона домика.



Готовим шоколадный дом / Фото 5-Minute Crafts

Растопите немного шоколада и переложите его в кондитерский мешок. Используйте растопленный шоколад, чтобы прикрепить разные плитки шоколада и создать каркас дома.

После того как каркас дома будет готов, создайте крышу, как на фото. Используйте более разные конфеты, чтобы украсить окна, двери и крышу.

Читайте также Прекрасный подарок маме или девушке: как собственноручно сделать эффектный букет из конфет

Составляем домик из шоколада / Фото 5-Minute Crafts