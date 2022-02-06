Зовсім нещодавно букети перестали бути просто красивими композиціями з квітів. Сьогодні їх виготовляють з фруктів, ягід, м'яких іграшок, сосисок і навіть дитячих пелюшок і шкарпеток. Ми розповімо, як зробити ефектний букет із цукерок.

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Шоколадний букет

Інгредієнти:

7 полуниць або будь-яких інших ягід, вмочених у білий шоколад;

9 шоколадних кульок;

3 шоколадні цукерки з кокосовою начинкою;

7 круглих шоколадних цукерок;

3 шоколадні цукерки з мусом;

4 маленькі шоколадні цукерки в обгортці;

4 плитки шоколаду з кокосом;

4 плитки шоколаду з нугою та карамеллю.

Матеріали:

дерев'яні шпажки (довжиною до 25 сантиметрів);

ножиці та ніж;

широка клейка стрічка;

мірна стрічка або лінійка;

клейовий пістолет;

вузька атласна стрічка;

обгортковий папір.

Як розташувати цукерки

Розгорніть цукерки і покладіть кожну з них на шпажку. Використовуйте дві або й три шпажки для великих шоколадок і важких солодощів.

Важлива примітка: тепло ваших рук може швидко розтопити шоколад, тому, якщо є можливість, намагайтеся працювати в прохолодному місці, якомога далі від нагрівальних приладів. Щоб не залишити відбитків пальців на солодощах, рекомендуємо працювати в тонких гумових рукавичках.



Прикріпіть цукерки до шпажок / Фото 5-Minute Crafts

Цукерки для букета мають бути викладені рядами. Почніть компонувати перший ряд, використовуючи 5 різних шоколадних цукерок. Покладіть їх так, щоб вони злегка торкалися один одного і закріпіть цей пучок скотчем.



Закріпіть перший ряд букета / Фото 5-Minute Crafts

Важлива примітка: шоколадні цукерки можуть бути дуже крихкими, тому краще не переміщати букет. Для зручності поставте його на край столу і обмотайте в цьому положенні кінці шпажок скотчем.

Покладіть другий ряд цукерок на перший ряд. Розташуйте їх трохи нижче перших та закріпіть його скотчем. Покладіть цукерки з третього ряду трохи нижче, ніж цукерки з другого ряду. Перемістіть кілька солодощів трохи вперед, щоб створити більший об'єм. Використовуйте клейку стрічку для закріплення.

Розташуйте четвертий ряд цукерок навіть нижче попереднього. Маленькі шоколадні цукерки можуть погано прилипати до шпажок, тому їх закріпіть останніми. Закріпіть все скотчем.



Обмотайте букет скотчем / Фото 5-Minute Crafts

Візьміть обгортковий папір й акуратно покладіть на нього букет. Обгорніть композицію навколо та закріпіть скотчем. Щоб солодощі в букеті краще збереглися, його можна упакувати прозорою плівкою. Для цього закріпіть плівку за допомогою степлера на нижньому краю букета та прикрасьте стрічкою.



Оригінальний шоколадний букет / Фото 5-Minute Crafts