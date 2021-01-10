Старый музыкальный инструмент, как предмет интерьера: креативные решения
Музыкальный инструмент стал вам нужен или он был испорченный? Как использовать старый барабан, гитару и даже фортепиано с пользой – читайте в материале.
Издание Samotuzhky собрало для вас интересные идеи, которые помогут превратить старый инструмент в полезную вещь в интерьере.
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Лампа с кларнета
Стандартный кларнет имеет примерно 66 сантиметров, поэтому из него можно сделать лампу для спальни, например.
Интересная лампа с кларнета / Фото samotuzhky
Духовой инструмент, как усилитель
Подставка для телефона, которая еще и идеально усиливает звук!
Нестандартный усилитель звука / Фото samotuzhky
Оригинальный абажур для люстры
Прочное крепление и старая барабанная стойка – уникальный абажур готов.
Абажур из барабанной стойки / Фото samotuzhky
Барабан, чтобы хранить вино
Старый барабан можно переделать под стойку для бутылок вина.
Вино можно держать даже в барабане / Фото samotuzhky
Барабанная стойка, как полочки для книг
И лампу, а также полочки для книг можно сделать из старых барабанов.
Барабан для книг / Фото samotuzhky
Оригинальная тумба
Тумба с барабана / Фото samotuzhky
Гитару можно использовать, как полочку
С гитары может выйти прекрасная декоративная полочка для растений или для другого нетяжелого декора.
Декор из гитары / Фото samotuzhky
Головка рифа – идеальные крючки
Головки рифа от старых гитар можно использовать для того, чтобы сделать крючки для вещей.
Головки рифа, как крючки / Фото samotuzhky
Фортепиано для книг
Фортепиано довольно большой инструмент, но из него можно смастерить интересные полочки для книг или фото.
Фортепиано для книг, фото и ваз / Фото samotuzhky
Кроме того, вы имеете несколько вариантов его положения. Главное, чтобы крепление было прочным и надежным.
Фортепиано вместо полочек / Фото samotuzhky
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