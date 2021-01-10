Музыкальный инструмент стал вам нужен или он был испорченный? Как использовать старый барабан, гитару и даже фортепиано с пользой – читайте в материале.

Издание Samotuzhky собрало для вас интересные идеи, которые помогут превратить старый инструмент в полезную вещь в интерьере.

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Лампа с кларнета

Стандартный кларнет имеет примерно 66 сантиметров, поэтому из него можно сделать лампу для спальни, например.



Интересная лампа с кларнета / Фото samotuzhky

Духовой инструмент, как усилитель

Подставка для телефона, которая еще и идеально усиливает звук!



Нестандартный усилитель звука / Фото samotuzhky

Оригинальный абажур для люстры

Прочное крепление и старая барабанная стойка – уникальный абажур готов.



Абажур из барабанной стойки​ / Фото samotuzhky

Барабан, чтобы хранить вино

Старый барабан можно переделать под стойку для бутылок вина.



Вино можно держать даже в барабане / Фото samotuzhky

Барабанная стойка, как полочки для книг

И лампу, а также полочки для книг можно сделать из старых барабанов.



Барабан для книг / Фото samotuzhky

Оригинальная тумба



Тумба с барабана / Фото samotuzhky

Гитару можно использовать, как полочку

С гитары может выйти прекрасная декоративная полочка для растений или для другого нетяжелого декора.



Декор из гитары / Фото samotuzhky

Головка рифа – идеальные крючки

Головки рифа от старых гитар можно использовать для того, чтобы сделать крючки для вещей.



Головки рифа, как крючки / Фото samotuzhky

Фортепиано для книг

Фортепиано довольно большой инструмент, но из него можно смастерить интересные полочки для книг или фото.



Фортепиано для книг, фото и ваз / Фото samotuzhky

Кроме того, вы имеете несколько вариантов его положения. Главное, чтобы крепление было прочным и надежным.



Фортепиано вместо полочек / Фото samotuzhky