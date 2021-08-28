Стан "повітряної кульки": чому він виникає та як харчуватися

Кожній людині відомий стан, коли почуваєш себе повітряною кулькою. У цей період відчувається дискомфорт.

Важливо звернути увагу на свій раціон. Причини метеоризму і принципи харчування у такі дні назвала нутриціологиня Світлана Нікітчук.

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Стан "повітряної кульки": що це й чому виникає

Метеоризм – це розлад кишечника, при якому посилюється газоутворення й відбувається здуття живота. Причини можуть бути в харчуванні, фізіології та патології,

– зазначила Нікітчук.

Різке збільшення овочів і фруктів у раціоні

За словами нутриціологині, метеоризм є поширеним явищем у тих людей, які переходять на здорове харчування. Адже раціон різко змінюється: в ньому з'являється клітковина. Рекомендується поступово вводити овочі до меню.

Потрапляння великої кількості повітря у шлунково-кишковий тракт при прийомі їжі

Цей момент пов'язаний з їжею на ходу. Харчуйтеся у спокійному стані й сидячи за столом. Це позбавить від подібної проблеми.

Якщо раніше ви не їли овочі, додавайте їх до раціону поступово / Фото Pixabay

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Дисбактеріоз

Простими словами можна сказати, що "поганих" бактерій у кишечнику стало більше, ніж "хороших". Зазвичай цей стан настає після прийому антибіотиків, гормональних препаратів, харчових отруєнь. Але також це й наслідок неправильного харчування, порушення режиму, стресів, захворювань шлунково-кишкового тракту,

– пояснила Світлана Нікітчук.

За її словами, лікувати дисбактеріоз слід пробіотиками та пребіотиками – "одні будуть населяти нові колонії бактерій, інші їх годуватимуть".

Порушення, пов'язані зі всмоктуванням поживних речовин у кишечнику

У цьому випадку рекомендується скористатися лікувальними протизапальними програмами. З раціону виключають глютен, молочну продукцію, крупи, пасльонові.

Текст публікації Світлани Нікітчук:

Сьогодні дуже делікатна тема.

Про стан "повітряної кульки".

Метеоризм – це розлад кишечника, при якому посилюється газоутворення та відбувається здуття живота.

Причини можуть бути у харчуванні, фізіології й патології:

Різке збільшення овочів і фруктів у раціоні. Зазвичай метеоризм зустрічається у клієнтів, які переходять на здорове харчування. Раціон різко насичується клітковиною, чому шалено радіє мікрофлора й починає таким чином проявляти свою активність. Рекомендується вводити овочі поступово.

Потрапляння великої кількості повітря у шлунково-кишковий тракт при прийомі їжі. Це буває часто у тих, хто швидко, у попихах, їсть на ходу. Тому важливо, щоб прийом їжі був спокійним і сидячи.

Дисбактеріоз. Простими словами можна сказати, що "поганих" бактерій у кишечнику стало більше, ніж "хороших".

Зазвичай цей стан настає після прийому антибіотиків, гормональних препаратів, харчових отруєнь. Але також це й наслідок неправильного харчування, порушення режиму, стресів, захворювань шлунково-кишкового тракту. Лікування дисбактеріозу обов'язково як пробіотиками, так і пребіотиками. Одні будуть населяти нові колонії бактерій, інші їх годуватимуть.

Порушення, пов'язані зі всмоктуванням поживних речовин ув кишечнику. Сюди ж можна віднести СРК. У цьому випадку добре працює харчування Палео, пега, FODMAP. Це лікувальні протизапальні програми. Вони виключають глютен, молочку, крупи, пасльонові. Рекомендується щадне приготування їжі: варити, тушкувати, на пару.