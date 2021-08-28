Важно обратить внимание на свой рацион. Причины метеоризма и принципы питания в такие дни назвала нутрициолог Светлана Никитчук.

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Метеоризм – это расстройство кишечника, при котором усиливается газообразование и происходит вздутие живота. Причины могут быть в питании, физиологии и патологиях,

– отметила Никитчук.

Резкое увеличение овощей и фруктов в рационе

По словам нутрициолога, метеоризм является распространенным явлением у тех людей, которые переходят на здоровое питание. Ведь рацион резко меняется: в нем появляется клетчатка. Рекомендуется постепенно вводить овощи в меню.

Попадание большого количества воздуха в ЖКТ при приеме пищи

Этот момент связан с едой на ходу. Питайтесь в спокойном состоянии и сидя за столом. Это избавит от подобной проблемы.

Если раньше вы не ели овощи, вводите их в рацион постепенно / Фото Pixabay

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Дисбактериоз

Простыми словами можно сказать, что "плохих" бактерий в кишечнике стало больше, чем "хороших". Обычно это состояние наступает после приема антибиотиков, гормональных препаратов, пищевых отравлений. Но также это и следствие неправильного питания, нарушения режима, стрессов, заболеваний ЖКТ,

– пояснила Светлана Никитчук.

По ее словам, лечить дисбактериоз следует пробиотиками и пребиотиками – "одни будут населять новые колонии бактерий, другие будут их кормить".

Нарушения, связанные с всасыванием питательных веществ в кишечнике

В этом случае рекомендуется воспользоваться лечебными противовоспалительными программами. Из рациона исключают глютен, молочную продукцию, крупы, пасленовые.

Текст публикации Светланы Никитчук:

Сегодня очень деликатная тема.

Про состояние "воздушного шарика".

Метеоризм – это расстройство кишечника, при котором усиливается газообразование и происходит вздутие живота.

Причины могут быть в питании, физиологии и патологиях:

Резкое увеличение овощей и фруктов в рационе. Обычно метеоризм встречается у клиентов, переходящих на здоровое питание. Рацион резко насыщается клетчаткой, чему безумно радуется микрофлора и начинает таким образом проявлять свою активность. Рекомендуется внедрять овощи постепенно.

Попадание большого количества воздуха в ЖКТ при приеме пищи. Это бывает часто у тех, кто быстро, в попыхах есть на ходу. Потому важно, чтобы прием пищи был спокойным и сидя.

Дисбактериоз. Простыми словами можно сказать, что "плохих" бактерий в кишечнике стало больше, чем "хороших".

Обычно это состояние наступает после приема антибиотиков, гормональных препаратов, пищевых отравлений. Но также это и следствие неправильного питания, нарушения режима, стрессов, заболеваний ЖКТ. Лечение дисбактериоза обязательно как пробиотиками, так и пребиотиками. Одни будут населять новые колонии бактерий, другие будут их кормить.

Нарушения, связанные с всасыванием питательных веществ в кишечнике. Сюда же можно отнести СРК. В этом случае хорошо работает питание Палео, Пеган, FODMAP. Это лечебные противовоспалительные программы. Они исключают глютен, молочку, крупы, пасленовые. Рекомендуется щадящее приготовление пищи: варить, тушить, на пару.