Часто, идя в гости вы волнуетесь, как быстро не опьянеть. Здесь есть два варианта: или непринужденно тянуть весь вечер и пить в малом количестве, или научиться правильно пить и закусывать.

Идеи 24 подобрали советы, которые помогут вам классно провести время.

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Первое правило: крепкий алкоголь литрами не пьют. Две-три рюмки – и вы уже получили дозу.

Второе правило: не смешивать напитки. Ведь можно не рассчитать количество выпитого и переборщить.

Поэтому, чтобы не испортить хороший вечер, нужно правильно выбрать бокал, специальные добавки и правильные закуски. Это все помогает раскрыть вкус напитка и делает застолье застольем, а не пьянкой.

Джин

Пить, как и водку, нужно холодным – 4-6 градусов. Закусывать – чем придется, но лучше цитрусовым и соленым.

Чистый джин можно разбавлять минералкой. Пропорции могут быть любые – хоть каплю на стакан воды. Хороший вариант, если хотите провести Новый год бодрым и трезвым, но не хотите объяснять, почему не пьете.



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Текила

Текилу пьют с лимоном и солью. На тыльную сторону ладони между большим и указательным пальцами насыпают соль, готовят ломтик лимона. Сначала слизывают соль, затем выпивают текилу и закусывают ее лимоном.

В другом варианте соль заменяют корицей, а лимон – апельсином.



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Мескаль

Пить медленно и понемногу. Мескаль, как и текилу, можно пить с лимоном и солью. Иногда вместо соли используют смесь пряностей, которая прилагается к бутылке.

Мескаль выпивают быстро и запивают томатным соком с перцем. Но такой способ не для долгой ночи: он быстро пьянит.



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Абсент

Наливают в стакан абсента. Кладут на специальную ложку с дырочками кусок сахара. На сахар льют воду, чтобы она стекала в рюмку. Тот же сахар сначала смачивают в абсенте и поджигают на ложке. Затем абсент нужно потушить – накрыть рюмку крышкой – и пить напиток. Употреблять можно в любое время застолья, когда нужно нагнать аппетит или отдохнуть между сменой блюд.



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Виски

Ценители никак не договорятся, как же его пить: разбавлять или нет, охлаждать или греть.

Выбирайте сами, что вам больше понравится. Закусывать виски, вроде как, и не надо, но никто не запрещает выбирать закуску по вкусу.



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Коньяк

Не будем делить коньяк на бренди и не бренди, все равно на этикетках пишут, что это коньяк.

Хороший коньяк не закусывают и пьют теплым очень медленно, согревая его в руках, вдыхая аромат. Кстати, пить начинают, когда уже наелись.

Плохой коньяк пьют, как душа пожелает, потому что никакого вкуса и аромата там нет. Закусывают лимоном, когда совсем все плохо.



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