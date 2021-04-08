Соціальна реклама, яка скаже більше, ніж мільйон слів: приголомшливі фото

Джерело:Figyelj
Зазвичай реклама створюється для просування продукції та послуг різноманітних компаній. Але існує також соціальна реклама, мета якої – популяризувати глобальні, позачасові цінності, які роблять людину людиною.
Пропонуємо вам оцінити соціальну рекламу всесвітньо відомих компаній. На наше переконання, ці фото сильніші за мільйон слів.
Цікаво: Із цією рекламою 10 компаній стали ще багатшими: дивіться та дивуйтеся
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
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Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj