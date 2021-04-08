Обычно реклама создается для продвижения продукции и услуг разных компаний. Но существует также социальная реклама, цель которой – популяризировать глобальные, вневременные ценности, которые делают человека человеком.

Предлагаем вам оценить социальную рекламу всемирно известных компаний. Наше мнение: эти фото и правда сильнее миллиона слов. Интересно: С этой рекламой 10 компаний стали еще богаче: смотрите и удивляйтесь 1. Курение убивает не только человека, но и природу. Это самая распространенная причина лесных пожаров Фото figyelj 2. Всегда есть еще большая опасность Фото figyelj 3. Fiat против вождения в состоянии алкогольного опьянения Фото figyelj 4. Выбросив мусор за 1 секунд, мы будем иметь последствия данного действия еще несколько сотен лет Фото figyelj 5. Не так страшны животные, как их абсолютное исчезновение Фото figyelj Читайте также: Как привлечь клиента рекламой: примеры, которые вдохновляю 6. Мир, в котором животные эксплуатируют людей Фото figyelj 7. Часто родители разрешают детям фастфуд. Компания Nestle показала, к чему нам действительно нужно приучать своих чад Фото figyelj 8. Вот что случается, если отвлекаться во время поездки на звонки Фото figyelj 9. Регулярные отпуска на 30% снижают риск сердечных приступов Фото figyelj 10. Реклама ко Всемирному дню воды Фото figyelj