Социальная реклама, которая скажет больше, чем миллион слов: потрясающие фото
Обычно реклама создается для продвижения продукции и услуг разных компаний. Но существует также социальная реклама, цель которой – популяризировать глобальные, вневременные ценности, которые делают человека человеком.
Источник:Figyelj
Предлагаем вам оценить социальную рекламу всемирно известных компаний. Наше мнение: эти фото и правда сильнее миллиона слов.
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Фото figyelj
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Фото figyelj
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Фото figyelj
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Фото figyelj
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Фото figyelj
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Фото figyelj
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Фото figyelj
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Фото figyelj
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Фото figyelj
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