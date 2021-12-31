Що потрібно для очищення духовки? Тут є кілька варіантів. Можна придбати спеціальні мийні засоби або ж приготувати натуральні і нешкідливі для шкіри очисники. Розповідаємо про другий варіант детальніше!

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Екозасоби для очищення духовки

Зверніть увагу! Під час очищення духовки використовуйте міцні гумові рукавички, щоб захистити шкіру.

Сода та оцет

Витягніть з духовки решітки та інше приладдя. Розстеліть газети або паперові рушники на підлозі під духовкою.

Візьміть невелику миску і змішайте пів склянки харчової соди з 2 – 3 столові ложки води. Змініть співвідношення, якщо потрібно, до тих пір, поки не вийде густа паста.

Одягніть рукавички і пальцями нанесіть пасту всередині духовки, покриваючи задню частину, боки, дно, верх, дверцята, кути та щілини.

Якщо у вас є електрична духовка, то не наносьте пасту на нагрівальні елементи. Якщо у вас газова духовка, не кладіть пасту туди, де проходить газ. Зачиніть духовку, коли закінчите. Залиште пасту на 10 – 12 годин або на ніч.

Тим часом поставте решітки в кухонну раковину (або ванну, якщо у вас є дуже великі стійки). Посипте харчову соду на решітки, а потім налийте зверху оцет. Суміш почне пінитися. Коли це припиниться, наповніть ванну. Залиште стійки на 10 – 12 годин або на ніч.

Через 10 – 12 годин відчиніть духовку й добре витріть її вологою ганчіркою. Витягніть решітки з води і протріть тканинною ганчіркою, доки не зникне весь жир і бруд. Висушіть решітки.

Лимони

Наповніть міцну миску середнього розміру водою. Розріжте два лимони навпіл і покладіть їх у посудину.

Розігрійте духовку до 250 градусів. Поставте туди миску і залиште на годину. Через годину вимкніть духовку, відчиніть її і дайте трохи охолонути.

Поки духовка ще тепла (але досить прохолодна, щоб ви могли безпечно торкатися всередині, не обпектися), візьміть вологу тканину і протріть всі поверхні всередині. За потреби скористайтеся вологою губкою з мікрофібри, щоб видалити зайві липкі місця.

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