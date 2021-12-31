Что нужно для очищения духовки? Здесь есть несколько вариантов. Можно приобрести специальные моющие средства или приготовить натуральные и безвредные для кожи очистители. Рассказываем о втором варианте подробнее!

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Экосредства для очищения духовки

Обратите внимание! Во время очищения духовки используйте крепкие резиновые перчатки, чтобы защитить кожу.

Сода и уксус

Выньте из духовки решетки и другие принадлежности. Расстелите газеты или бумажные полотенца на полу под духовкой.

Возьмите небольшую миску и смешайте пол стакана пищевой соды с 2 – 3 столовых ложки воды . Измените соотношение, если нужно, до тех пор пока не получится густая паста.

Наденьте перчатки и пальцами нанесите пасту внутри духовки, покрывая заднюю часть, бока, дно, верх, дверцу, углы и щели.

Если у вас есть электрическая духовка, не наносите пасту на нагревательные элементы. Если у вас газовая духовка, не помещайте пасту туда, где проходит газ. Закройте духовку, когда закончите. Оставьте пасту на 10 – 12 часов или ночью.

Тем временем поставьте решетки в кухонную раковину (или ванную, если у вас есть очень большие стойки). Посыпьте пищевую соду на решетки, а затем налейте сверху уксус . Смесь начнет пениться. Когда это прекратится, заполните ванну. Оставьте стойки на 10 – 12 часов или на ночь.

Через 10 – 12 часов откройте духовку и хорошо протрите ее влажной тряпкой. Выньте решетки из воды и протрите тканевой тряпкой, пока не исчезнет весь жир и грязь. Высушите решетки.

Лимоны

Наполните крепкую миску среднего размера водой. Разрежьте два лимона пополам и положите их в сосуд.

Разогрейте духовку до 250 градусов. Поставьте туда миску и оставьте на час. Через час выключите духовку, откройте ее и дайте немного остыть.

Пока духовка еще теплая (но достаточно прохладная, чтобы вы могли безопасно прикасаться внутри, не обжечься), возьмите влажную ткань и протрите все поверхности внутри. При необходимости используйте влажную губку из микрофибры, чтобы удалить лишние липкие места.