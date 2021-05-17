Коли дизайнери продумали не все: 10 курйозних фото, які розсмішать до сліз

Звертаючись по допомогу до майстрів в облаштуванні оселі або в ремонті техніки чи меблів, ми сподіваємося на професійний результат. Нам хочеться, щоб інтер'єр вийшов сучасним, техніка запрацювала з колишньою потужністю, а меблі стали наче нові. Але це лише наші сподівання. Реальність може виявитися зовсім іншою.
У нашій добірці – найсмішніші (чи найсумніші?) результати ремонтних робіт. Ви будете вражені цими "шедеврами" інтрер'єрного мистецтва.
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1. Розетка хіба що для годиться
Фото virali
2. Вхід у… стіну
Фото twitter
3. Спочатку ми не бачили нічого підозрілого, поки не знайшли туалет
Фото izismile
4. Спуститися такими сходами – справжнє випробовування
Фото reddit
5. Зате є де помитися
Фото pausecafein
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6. Ну дуже дискримінаційні двері
Фото reddit
7. Вхід – лише для худих
Фото decorstyle
8. Як багато запитань і як мало відповідей
Фото vn.tintuc360.world
9. Хтось вирішив, що це вікно зможуть запнути лише такі штори
Фото pinterest
10. Аякже... Вікно у ванній – обов'язковий елемент інтер'єру!
Фото figyelj