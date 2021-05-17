Коли дизайнери продумали не все: 10 курйозних фото, які розсмішать до сліз

11:16

Звертаючись по допомогу до майстрів в облаштуванні оселі або в ремонті техніки чи меблів, ми сподіваємося на професійний результат. Нам хочеться, щоб інтер'єр вийшов сучасним, техніка запрацювала з колишньою потужністю, а меблі стали наче нові. Але це лише наші сподівання. Реальність може виявитися зовсім іншою.