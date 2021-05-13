Нашої фотодобірки жахнеться будь-який перфекціоніст. Цікаво, а які емоції вона викличе у вас?

Цікаво Як зіпсувати день перфекціоністу: 10 дуже смішних ляпів

1. Кабель пилосмока

10 фото, від яких здригнеться лише справжній перфекціоніст: перевірте себе

Фото brightside

2. "Я в мами інженер"

10 фото, від яких здригнеться лише справжній перфекціоніст: перевірте себе

Фото brightside

3. Головне, щоб було зручно слухати музику

10 фото, від яких здригнеться лише справжній перфекціоніст: перевірте себе

Фото brightside

4. Аби швидше нарізати

10 фото, від яких здригнеться лише справжній перфекціоніст: перевірте себе

Фото brightside

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5. Одна коробка – і вже повне відро сміття

10 фото, від яких здригнеться лише справжній перфекціоніст: перевірте себе

Фото brightside

6. Не годинник, а тортури для мозку

10 фото, від яких здригнеться лише справжній перфекціоніст: перевірте себе

Фото brightside

7. Не вір написаному, щоб не посолити перцем

10 фото, від яких здригнеться лише справжній перфекціоніст: перевірте себе

Фото brightside

8. Ну дуже зручний гаманець. Особливо відділ для карток

10 фото, від яких здригнеться лише справжній перфекціоніст: перевірте себе

Фото brightside

9. Хистка рівновага

10 фото, від яких здригнеться лише справжній перфекціоніст: перевірте себе

Фото brightside

10. Як скоротити провід навушників

10 фото, від яких здригнеться лише справжній перфекціоніст: перевірте себе

Фото brightside