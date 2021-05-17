В нашей подборке – самые смешные (или самые печальные?) результаты ремонтных работ. Вы будете поражены этими "шедеврами" интрерьерного искусства.
Интересно: 10 фото, от которых содрогнется только настоящий перфекционист: проверьте себя
1. Розетка для галочки
Фото virali
2. Вход в… стену
Фото twitter
3. Мы не видели ничего подозрительного, пока не нашли туалет
Фото izismile
4. Спуститься по такой лестнице – еще то испытание
Фото reddit
5. Зато есть где помыться
Фото pausecafein
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6. Ну очень дискриминирующие двери
Фото reddit
7. Вход – только для худых
Фото decorstyle
8. Как много вопросов и как мало ответов
Фото vn.tintuc360.world
9. Кто-то решил, что это окно смогут закрыть только такие шторы
Фото pinterest
10. А как же… Окно в ванной – обязательный элемент интерьера
Фото figyelj