Смажена картопля в мікрохвильовці: усього 5 хвилин вашого часу

23 червня 2021 , 13:01
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Джерело:

24 канал

Картопля – універсальний продукт, напевно, єдиний у своєму роді. Вона придатна для будь-яких кулінарних метаморфоз і при цьому щоразу виходить по-особливому смачною. Напевно ж, і ви любите смажену картоплю. Але так не хочется, тим паче у спеку, стовбичити біля плити... То й не треба! Ви побалуєте себе ідеально підсмаженими скибочками, витративши на готування якихось 5 – 6 хвилин.

І допоможе вам у цьому мікрохвильова піч. Ось швидкий рецепт. Ловіть і смажте!

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Візьміть найпростіші продукти: саму картоплю, олію для смаження, сіль, улюблені прянощі та кріп.

Інгредієнти:

  • олія – 4 столові ложки;
  • картопля – 5 штук;
  • перець чорний мелений;
  • спеції для страв із картоплі;
  • кріп;
  • сіль.


Виявляється, для приготування смачної картоплі потрібно зовсім не багато / Фото pixabay

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти Zubrowka Rose, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Рецепт:

  1. Очищаємо картоплю від шкіри, ріжемо тонкими кружальцями;
  2. Потім солимо, перемішуємо в мисці;
  3. У глибоку посудину, яку можна використовувати у НВЧ наливаємо олію;
  4. Викладаємо шматочки картоплі шарами в тарілку, зверху поливаємо олією;
  5. Ставимо тарілку в мікрохвильову піч, накриваємо кришкою;
  6. На звичайному режимі встановлюємо максимальну потужність НВЧ хвиль і таймер на 10 – 11 хвилин;
  7. Виймаємо страву з мікрохвильової печі.


Кілька нехитрих секретів і смачна картопля вже готова / Фото pixabay

Автор: Ірина Бевза