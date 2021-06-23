Смажена картопля в мікрохвильовці: усього 5 хвилин вашого часу

Картопля – універсальний продукт, напевно, єдиний у своєму роді. Вона придатна для будь-яких кулінарних метаморфоз і при цьому щоразу виходить по-особливому смачною. Напевно ж, і ви любите смажену картоплю. Але так не хочется, тим паче у спеку, стовбичити біля плити... То й не треба! Ви побалуєте себе ідеально підсмаженими скибочками, витративши на готування якихось 5 – 6 хвилин.

І допоможе вам у цьому мікрохвильова піч. Ось швидкий рецепт. Ловіть і смажте!

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Візьміть найпростіші продукти: саму картоплю, олію для смаження, сіль, улюблені прянощі та кріп.

Інгредієнти:

олія – 4 столові ложки;

картопля – 5 штук;

перець чорний мелений;

спеції для страв із картоплі;

кріп;

сіль.



Виявляється, для приготування смачної картоплі потрібно зовсім не багато / Фото pixabay

Рецепт:

Очищаємо картоплю від шкіри, ріжемо тонкими кружальцями; Потім солимо, перемішуємо в мисці; У глибоку посудину, яку можна використовувати у НВЧ наливаємо олію; Викладаємо шматочки картоплі шарами в тарілку, зверху поливаємо олією; Ставимо тарілку в мікрохвильову піч, накриваємо кришкою; На звичайному режимі встановлюємо максимальну потужність НВЧ хвиль і таймер на 10 – 11 хвилин; Виймаємо страву з мікрохвильової печі.

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.



Кілька нехитрих секретів і смачна картопля вже готова / Фото pixabay