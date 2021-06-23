И поможет вам в этом микроволновая печь. Вот быстрый рецепт. Ловите и жарьте!

Читайте также Десерты с Soplica: топ-4 рецепты, которые подарят неземное наслаждение

Возьмите простейшие продукты: саму картошку, масло для жарки, соль, любимые пряности и укроп.

Ингредиенты:

  • масло растительное – 4 столовые ложки;
  • картофель – 5 штук;
  • перец черный молотый;
  • специи для блюд из картофеля;
  • укроп;
  • соль.

Смажена картопля
Оказывается, для приготовления вкусной картошки нужно совсем немного / Фото pixabay

Рецепт:

  1. Очищаем картофель от кожи, режем тонкими кружочками;
  2. Затем солим, перемешиваем в миске;
  3. В глубокую посуду, которую можно использовать в СВЧ наливаем масло;
  4. Выкладываем кусочки картофеля слоями в тарелку, сверху поливаем маслом;
  5. Ставим тарелку в микроволновую печь, накрываем крышкой;
  6. На обычном режиме устанавливаем максимальную мощность СВЧ волн и таймер на 10 – 11 минут
  7. Вынимаем блюдо из микроволновой печи.

Смажена картопля
Несколько нехитрых секретов и вкусная картошка уже готова / Фото pixabay