И поможет вам в этом микроволновая печь. Вот быстрый рецепт. Ловите и жарьте!
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Возьмите простейшие продукты: саму картошку, масло для жарки, соль, любимые пряности и укроп.
Ингредиенты:
- масло растительное – 4 столовые ложки;
- картофель – 5 штук;
- перец черный молотый;
- специи для блюд из картофеля;
- укроп;
- соль.
Оказывается, для приготовления вкусной картошки нужно совсем немного / Фото pixabay
Рецепт:
- Очищаем картофель от кожи, режем тонкими кружочками;
- Затем солим, перемешиваем в миске;
- В глубокую посуду, которую можно использовать в СВЧ наливаем масло;
- Выкладываем кусочки картофеля слоями в тарелку, сверху поливаем маслом;
- Ставим тарелку в микроволновую печь, накрываем крышкой;
- На обычном режиме устанавливаем максимальную мощность СВЧ волн и таймер на 10 – 11 минут
- Вынимаем блюдо из микроволновой печи.
Несколько нехитрых секретов и вкусная картошка уже готова / Фото pixabay