І допоможе вам у цьому мікрохвильова піч. Ось швидкий рецепт. Ловіть і смажте!

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Візьміть найпростіші продукти: саму картоплю, олію для смаження, сіль, улюблені прянощі та кріп.

Інгредієнти:

  • олія – 4 столові ложки;
  • картопля – 5 штук;
  • перець чорний мелений;
  • спеції для страв із картоплі;
  • кріп;
  • сіль.

Смажена картопля
Виявляється, для приготування смачної картоплі потрібно зовсім не багато / Фото pixabay

Рецепт:

  1. Очищаємо картоплю від шкіри, ріжемо тонкими кружальцями;
  2. Потім солимо, перемішуємо в мисці;
  3. У глибоку посудину, яку можна використовувати у НВЧ наливаємо олію;
  4. Викладаємо шматочки картоплі шарами в тарілку, зверху поливаємо олією;
  5. Ставимо тарілку в мікрохвильову піч, накриваємо кришкою;
  6. На звичайному режимі встановлюємо максимальну потужність НВЧ хвиль і таймер на 10 – 11 хвилин;
  7. Виймаємо страву з мікрохвильової печі.

Смажена картопля
Кілька нехитрих секретів і смачна картопля вже готова / Фото pixabay