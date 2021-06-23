І допоможе вам у цьому мікрохвильова піч. Ось швидкий рецепт. Ловіть і смажте!
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Візьміть найпростіші продукти: саму картоплю, олію для смаження, сіль, улюблені прянощі та кріп.
Інгредієнти:
- олія – 4 столові ложки;
- картопля – 5 штук;
- перець чорний мелений;
- спеції для страв із картоплі;
- кріп;
- сіль.
Виявляється, для приготування смачної картоплі потрібно зовсім не багато / Фото pixabay
Рецепт:
- Очищаємо картоплю від шкіри, ріжемо тонкими кружальцями;
- Потім солимо, перемішуємо в мисці;
- У глибоку посудину, яку можна використовувати у НВЧ наливаємо олію;
- Викладаємо шматочки картоплі шарами в тарілку, зверху поливаємо олією;
- Ставимо тарілку в мікрохвильову піч, накриваємо кришкою;
- На звичайному режимі встановлюємо максимальну потужність НВЧ хвиль і таймер на 10 – 11 хвилин;
- Виймаємо страву з мікрохвильової печі.
Кілька нехитрих секретів і смачна картопля вже готова / Фото pixabay