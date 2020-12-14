Десять років тому ми навряд чи могли уявити, куди сягнуть технології виробництва смартфонів у 2020-му. Що зможемо знімати якісні відео й транслювати їх на весь світ, що будемо грати в реалістичні AR-ігри, слухати музику у професійній якості та давати смартфону голосові команди.

І хоча здається, що далі вже нема куди, технології розвиватимуться з неймовірною швидкістю. А отже, через 10 років наші смартфони можуть набути зовсім іншої форми та запропонувати нам надзвичайні технології. Тож пофантазуємо про те, як виглядатимуть гаджети у 2030-му.

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1. Фотокамери: разюча реалістичність

Наразі виробники пропонують смартфони з трьома, чотирма та навіть більшою кількістю камер. Завдяки цьому вдається створювати надчіткі знімки, об'ємні зображення, фото з неймовірною деталізацією та відео кінематографічної якості.

Але впроваджувати щоразу додаткові лінзи – це не вихід, адже врешті-решт на задній панелі смартфона не залишиться місця, а покращення якості так і не відбудеться. Саме тому виробники збільшуватимуть кількість мегапікселів.

Зараз камери деяких смартфонів мають 100 Мп. Утім користувач з ідеальним зором за умови, що зображення розташоване перед обличчям і на відстані витягнутої руки, здатен бачити картинку чи фото з чіткістю приблизно 576 Мп.

Виробники й надалі шукатимуть балансу кількості камер і мегапікселів, щоб відео й фотографії межували з реальністю. Це дасть змогу підвищити і якість відеодзвінків, а отже, зробити спілкування через смартфон реалістичним, і сприятиме розвитку важливих галузей, як-от онлайн-медицина.

Фото Theverge

Бренди вже активно поліпшують функції фото- та відеокамери, допомагаючи користувачам реалізовувати свою креативність і ділитися зі світом довершеними знімками.

Наприклад, провідний світовий виробник смартфонів ОРРО має чим здивувати шанувальників мистецтва мобільної фотографії. Так, ОРРО Find X2 оснащений сучасними технологіями фотозйомки та розширює уявлення про реалістичні знімки завдяки 48-мегапіксельному ширококутному об'єктиву, ультраширококутному об'єктиву на 12 Мп і телеоб'єктиву на 13 Мп.

Усі три об'єктиви працюють у тандемі, сягаючи 5-кратного гібридного зуму. Зрештою світлини й відео перетворюються на шедеври без особливих зусиль. Для всіх поціновувачів преміумякості зображення є гарна новина: 14–27 грудня ціна на гіперфлагман ОРРО Find X2 становитиме 24 999 грн замість 29 999 грн!

Фото ОРРО

2. Дизайн, що змінюється

Уявіть, що ваш смартфон змінює колір, коли вам заманеться. Саме такими можуть бути гаджети через 10 років.

Щоб впровадити дизайн, що змінюється, виробники зроблять смартфони з прозорою задньою панеллю з матеріалу на кшталт скла, який повністю поглинає світло. При цьому колір змінюватиметься завдяки світлодіодам – достатньо буде вибрати бажаний відтінок у налаштуваннях.

Корпусом смартфона (за винятком місця для камер) взагалі може стати суцільний екран, який змінюватиме колір або ж дивуватиме користувача й оточення динамічною анімацією.

Фото Gadgetpark

3. Витривалий акумулятор і надшвидка зарядка

Шалений ритм життя вимагає постійно залишатися на зв'язку, і ми не можемо витрачати кілька годин на заряджання смартфона. Саме тому користувачі потребують не лише потужного акумулятора, але й швидкої зарядки. Виробники ж шукають шляхи, як досягти балансу між розміром смартфона та потужністю акумулятора. В епоху розвитку 5G виробники все частіше використовують акумулятори ємністю 5000 мАг, що за усереднених параметрів сучасних смартфонів дозволяє активно користуватися гаджетом протягом 12−16 годин.

Наприклад, смартфон ОРРО А53 може похвалитися не тільки IPS-дисплеєм, який підтримує частоту оновлення зображення 90 Гц і частоту дискретизації сенсорного екрана до 120 Гц, а також потужним акумулятором – ємністю 5000 мАг. Додаткова функція, а саме режим Super Power Saving Mode Mode ("Суперенергозбережний режим"), продовжує живлення смартфона, навіть якщо залишилося лише 5 %, а швидка зарядка на 18 Вт допомагає оперативно додати гаджету відсотків, якщо він розрядився. Наразі ОРРО А53 можна придбати за святковою ціною 4444 грн. У майбутньому кількість міліамперів в акумуляторі обов'язково збільшиться.

Фото ОРРО

Пристрій для заряджання, якщо й існуватиме, то буде мініатюрним і бездротовим. А головне, забезпечуватиме надшвидку зарядку. Певні кроки в цьому напрямку роблять уже зараз.

Так, провідний світовий виробник смартфонів ОРРО використовує для своїх моделей власну розробку – надшвидку зарядку SuperVOOC. Це найсучасніша технологія в епоху 5G, здатна зарядити акумулятор ємністю 4000 мАг до 41 % за 5 хвилин і повністю зарядити його за 20 хвилин. При цьому зарядка не псує акумулятор, адже має безліч ступенів захисту від перенапруги й перегріву.

4. Штучний інтелект й IoT-технології

Розвиток технологій штучного інтелекту та розширення лінійки IoT-продуктів неодмінно стане важливою віхою в розвитку індустрії смартфонів. Смартфон завдяки поєднанню з розумними технологіями й іншими гаджетами перетвориться на ще більш надійного й незамінного помічника.

Бренд ОРРО має активну позицію в цьому питанні. В епоху інтелектуального підключення він планує за три роки витратити 50 мільярдів юанів (7 мільярдів доларів) на створення унікальних продуктів і розвиток новітніх технологій. OPPO розширюють категорії товарів і докладають ще більше зусиль для побудови бренду та співпраці з провідними партнерами в галузі, завдяки чому активно зміцнюють глобальний ринок високих технологій, створюючи найкращі товари й послуги для користувачів.

Серед IoT-продуктiв ОРРО важливе місце посіла лінійка TWS навушників. Українським користувачам доступні три моделі TWS навушників ОРРО: витривалі ОРРО Enco W11 за святковою ціною 999 грн, стильні ОРРО Enco W31 зі знижкою, за 1799 грн, та інноваційні ОРРО Enco W51 за 2499 грн.

Кожні навушники пропонують професійний звук, стильний дизайн і безліч функцій для отримання найкращого користувацького досвіду.

Фото навушників ОРРО

5. Гнучкі екрани: більший простір для ширших функцій

Розмірів смартфона часто не вистачає для комфортного читання чи перегляду фільмів. З одного боку, можна використовувати планшет, а з іншого – навіщо тоді безмежне розмаїття гаджетів? Саме тому кілька великих технологічних компаній представили гаджети з гнучкими екранами. Так, у листопаді 2020 року ОРРО презентували концептуальний смартфон OPPO X 2021, що скручується. Концептуальний смартфон має AMOLED-дисплей, що плавно змінює розмір від 6,7 дюйма до 7,4 дюйма. Це дає користувачам змогу регулювати розмір дисплея відповідно до своїх реальних потреб.

За 10 років розвиток технологій призведе, по-перше, до зменшення вартості, а по-друге, до використання більш міцних матеріалів (наразі використовують полімери). Саме тому гнучкий екран стане для користувачів звичною річчю, як свого часу стали звичними відсутність кнопок на смартфоні та великий розмір гаджета.

Фото телефона ОРРО

6. OLED й електронні чорнила

Смартфон-2030 зможе виконувати ще більше функцій. Наразі він поєднує функції, необхідні для спілкування та роботи, і розважальні технології. Але якщо для перегляду фільмів чи ігор АМOLED-екран придатний ідеально, то читати книги з нього зовсім незручно. Електронні чорнила – інша річ.

Смартфони наступного десятиліття поєднуватимуть технології АМOLED та E-ink. Можна буде змінювати налаштування з рідкокристалічного монітора на E-ink для читання книг, статей і різних документів, щоб відблиски не заважали й не шкодили зору. Це дасть виробникам додаткові можливості для пошуку оптимального рівня працездатності смартфонів.

Тож побачимо, що чекає нас у наступні 10 років.