Десять лет назад мы вряд ли могли представить, куда достигнут технологии производства смартфонов в 2020-м. Что сможем снимать качественные видео и транслировать их на весь мир, что будем играть в реалистичные AR-игры, слушать музыку в профессиональном качестве и давать смартфону голосовые команды.

И хотя кажется, что дальше уже некуда, технологии будут развиваться с невероятной скоростью. А значит, через 10 лет наши смартфоны могут приобрести совсем другую форму и предложить нам чрезвычайные технологии. Поэтому пофантазируем о том, как будут выглядеть гаджеты в 2030-м.

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1. Фотокамеры: поразительная реалистичность

Сейчас производители предлагают смартфоны с тремя, четырьмя и даже большим количеством камер. Благодаря этому удается создавать сверхчеткие снимки, объемные изображения, фото с невероятной детализацией и видео кинематографического качества.

Но внедрять каждый раз дополнительные линзы – это не выход, ведь в конце концов на задней панели смартфона не останется места, а улучшение качества так и не произойдет. Именно поэтому производители будут увеличивать количество мегапикселей.

Сейчас камеры некоторых смартфонов имеют 100 Мп. Впрочем пользователь с идеальным зрением при условии, что изображение находится перед лицом и на расстоянии вытянутой руки, способен видеть картинку или фото с четкостью примерно 576 Мп.

Производители и в дальнейшем будут искать баланс количества камер и мегапикселей, чтобы видео и фотографии граничили с реальностью. Это позволит повысить и качество видеозвонков, а следовательно, сделать общение через смартфон реалистичным, и будет способствовать развитию важных отраслей, например онлайн-медицины.

Фото Theverge

Бренды уже активно улучшают функции фото- и видеокамеры, помогая пользователям реализовывать свою креативность и делиться с миром совершенными снимками.

Например, ведущий мировой производитель смартфонов ОPPO знает, чем удивить поклонников искусства мобильной фотографии. Так, ОPPO Find X2 оснащен современными технологиями фотосъемки и расширяет представление о реалистичные снимки благодаря 48-мегапиксельному широкоугольному объективу, ультраширокоугольному объективу на 12 Мп и телеобъективу на 13 Мп.

Все три объектива работают в тандеме, достигая 5-кратного гибридного зума. В конце концов фотографии и видео превращаются в шедевры без особых усилий. Для всех ценителей премиум-качества изображения хорошая новость: 14-27 декабря цена на гиперфлагман ОPPO Find X2 составит 24999 грн вместо 29 999 грн!

Фото ОРРО

2. Дизайн, который меняется

Представьте, что ваш смартфон меняет цвет, когда вам заблагорассудится. Именно такими могут быть гаджеты через 10 лет.

Чтобы внедрить дизайн, который меняется, производители сделают смартфоны с прозрачной задней панелью из материала типа стекла, который полностью поглощает свет. При этом цвет будет меняться благодаря светодиодам – достаточно будет выбрать желаемый оттенок в настройках.

Корпусом смартфона (за исключением места для камер) вообще может стать сплошной экран, который будет менять цвет или удивлять пользователя и окружение динамичной анимацией.

Фото Gadgetpark

3. Выносливый аккумулятор и сверхбыстрая зарядка

Бешеный ритм жизни требует постоянно оставаться на связи, и мы не можем тратить несколько часов на подзарядку смартфона. Именно поэтому пользователи нуждаются не только в мощном аккумуляторе, но и быстрой зарядке. Производители же ищут пути, как достичь баланса между размером смартфона и мощностью аккумулятора. В эпоху развития 5G производители все чаще используют аккумуляторы емкостью 5000 мАч, что за усредненных параметров современных смартфонов позволяет активно пользоваться гаджетом в течение 12-16 часов.

Например, смартфон ОPPO А53 может похвастаться не только IPS-дисплеем, который поддерживает частоту обновления изображения 90 Гц и частоту дискретизации сенсорного экрана до 120 Гц, а также мощным аккумулятором – емкостью 5000 мАч. Дополнительная функция, а именно режим Super Power Saving Mode Mode ( "Суперенергозбережний режим"), продолжает режим питания смартфона, даже если осталось лишь 5%, а быстрая зарядка на 18 Вт помогает оперативно добавить гаджету процентов, если он разрядился. Сейчас ОPPO А53 можно приобрести по праздничной цене 4444 грн. В будущем количество миллиампер в аккумуляторе обязательно увеличится.

Фото ОРРО

Устройство для подзарядки, если и будет существовать, то будет миниатюрным и беспроводным. А главное, сможет обеспечивать сверхбыструю зарядку. Определенные шаги в этом направлении делают уже сейчас.

Так, ведущий мировой производитель смартфонов ОPPO использует для своих моделей собственную разработку – сверхбыструю зарядку SuperVOOC. Это самая современная технология в эпоху 5G, способна зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до 41% за 5 минут и полностью зарядить его за 20 минут. При этом зарядка не портит аккумулятор, так как имеет множество степеней защиты от перенапряжения и перегрева.

4. Искусственный интеллект и IoT-технологии

Развитие технологий искусственного интеллекта и расширение линейки IoT-продуктов непременно станет важной вехой в развитии индустрии смартфонов. Смартфон благодаря сочетанию с умными технологиями и другими гаджетами превратится в еще более надежного и незаменимого помощника.

Бренд ОPPO имеет активную позицию в этом вопросе. В эпоху интеллектуального подключения он планирует за три года потратить 50 млрд юаней (7 млрд долларов) на создание уникальных продуктов и развитие новейших технологий. OPPO расширяют категории и прилагают еще больше усилий для построения бренда и сотрудничества с ведущими партнерами в области, благодаря чему активно укрепляют глобальный рынок высоких технологий, создавая лучшие товары и услуги для пользователей.

Среди IoT-продуктов ОРРО важное место заняла линейка TWS наушников. Украинским пользователям доступны три модели TWS наушников ОРРО: выносливые ОРРО Enco W11 по праздничной цене 999 грн, стильные ОРРО Enco W31 со скидкой, за 1799 грн, и инновационные ОРРО Enco W51 за 2499 грн.

Каждые наушники предлагают профессиональный звук, стильный дизайн и множество функций для получения лучшего пользовательского опыта.

Фото наушников ОРРО

5. Гибкие экраны: больший простор для широких функций

Размеров смартфона часто не хватает для комфортного чтения или просмотра фильмов. С одной стороны, можно использовать планшет, а с другой – зачем тогда бесконечное многообразие гаджетов? Именно поэтому несколько крупных технологических компаний представили гаджеты с гибкими экранами. Так, в ноябре 2020 ОРРО представили концептуальный смартфон OPPO X 2021, который скручивается. Концептуальный смартфон имеет AMOLED-дисплей, плавно меняет размер от 6,7 дюйма до 7,4 дюйма. Это дает пользователям возможность регулировать размер дисплея в соответствии со своими реальными потребностями.

За 10 лет развитие технологий приведет, во-первых, к уменьшению стоимости, а во-вторых, к использованию более прочных материалов (сейчас используют полимеры). Именно поэтому гибкий экран станет для пользователей привычной вещью, как в свое время стали привычными отсутствие кнопок на смартфоне и большой размер гаджета.

Фото телефона ОРРО

6. OLED и электронные чернила

Смартфон-2030 сможет выполнять еще больше функций. Сейчас он объединяет функции, необходимые для общения и работы, и развлекательные технологии. Но если для просмотра фильмов или игр АМOLED-экран пригоден идеально, то читать книги с него совсем неудобно. Электронные чернила - другое дело.

Смартфоны следующего десятилетия будут совмещать технологии АМOLED и E-ink. Можно будет менять настройки с жидкокристаллического монитора E-ink для чтения книг, статей и различных документов, чтобы блики не мешали и не вредили для зрения. Это даст производителям дополнительные возможности для поиска оптимального уровня работоспособности смартфонов.

Поэтому посмотрим, что ждет нас в следующие 10 лет.