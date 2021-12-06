Смаколики для перегляду фільмів: 5 легких рецептів домашніх чипсів

Чипси з супермаркету – не найкорисніша їжа. Однак її можна зробити менш шкідливою або зовсім нешкідливою, якщо приготувати вдома. Крім того, під час перегляду фільмів дуже хочеться похрумтіти.

Чипси можна приготувати як солоні, так і солодкі. До того ж їх можна пропонувати дітям, що не можна стверджувати про магазинні.

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Класичний рецепт

Складники: картопля, олія, сіль, перець і приправи.

Картоплю потрібно очистити та порізати тонкими кружальцями. Для чипсів обирайте не надто великі картоплини і без різних пошкоджень. Тепер слід покласти шматочки в глибоку тарілку та залити олією, додати сіль і приправи.

Тоді треба розігріти сковороду до 180 градусів. Застелити деко пергаментом та викласти картоплю. Важливо, щоб краї шматочків не накладалися один на одного. Пекти варто 10 – 15 хвилин. Тоді викладіть чипси на паперовий рушник, поки він не вбере залишки олії.

Чипси з лаваша

1 лист лаваша;

2 столові ложки оливкової олії;

сіль, червоний перець, солодка паприка.

Спочатку треба розрізати лист лаваша на квадратики. Тоді застелити деко папером для випікання й покласти туди лаваш.

Опісля полити їх оливковою олією та приправити спеціями на свій смак. Випікати чипси слід протягом 7 – 10 хвилин при температурі 200 градусів.



Легкий рецепт чипсів з лаваша / Фото iStock

У мікрохвильовій печі

Інгредієнти: картопля, олія й спеції. Картоплю слід почистити й порізати на тонкі кружальця. Тоді полити олією, посолити й додати спеції.

На тарілку треба постелити лист пергаменту й викласти шматочки так, щоб вони не накладалися один на одного.

Тоді поставити в мікрохвильову піч на 5 хвилин і споглядати за приготуванням чипсів. Часу може знадобитися трохи більше. Готові чипси викласти на папір.

Чипси з яблук

одне яблуко;

мед;

кориця.



Чипси з яблук для перегляду фільмів / Фото Pixabay

Яблуко треба нарізати тонкими-претонкими слайсами. Тоді викласти їх на деко, застелене пергаментом. Важливо: яблука потрібно викладати в один шар.

Духовку розігріти до 80 градусів й поставити туди яблука. Точного часу, скільки треба сушити слайси немає. Тут потрібно дивитися, яку структуру кожен хоче отримати.

Якщо ви хочете, щоб вони були хрусткими, то сушити їх потрібно в духовці 1,5 години. Якщо ж ви любите більш м'які чипси, то вистачить і 40 хвилин.

Морквяні чипси

Головний інгредієнт тут, звичайно що, – морква. Її треба порізати тонкими кружальцями, додати олію та приправи. На деко треба покласти пергамент і викласти готові слайси.

Тоді розігріти духовку до 160 – 170 градусів та залишити запікатися на 60 хвилин. Через перших 30 хвилин переверніть моркву на іншу сторону.