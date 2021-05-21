Смак дитинства: фото солодощів, від яких у всіх з'явиться ностальгія

04:33

У сучасному світі діти можуть куштувати найвишуканіші десерти та цукерки. Асортимент товарів великий, а можливість купити найкращі ласощі є майже у всіх. Але у нашому дитинстві ми могли задовольнитися малим і при цьому шалено радіти.