Смак дитинства: фото солодощів, від яких у всіх з'явиться ностальгія

У сучасному світі діти можуть куштувати найвишуканіші десерти та цукерки. Асортимент товарів великий, а можливість купити найкращі ласощі є майже у всіх. Але у нашому дитинстві ми могли задовольнитися малим і при цьому шалено радіти.
У нашій добірці лише найкращі ласощі, без яких дуже важко уявити дитинство.
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1. Один з найпримітивніших, але водночас і найсмачніших десертів, який ми робили з масла і печива зі смаком пряженого молока
Фото edagoroda
2. Такий десерт, мабуть, кожному готувала мама з печива "Ювілейне", молока у трикутній пачці, вершкового масла і, звісно, ж какао
Фото vkusnoo
3. Ці смаколики можна і досі купити у будь-якому магазині, але вони мають зовсім інший смак, не схожий на смак горішків, які готувала мама у спеціальній формочці
Фото pinterest
4. Хліб з цукром або з варенням – десерт, який обожнювали всі діти
Фото 4tololoЗалиште позаду неважливе та відчуйте гармонію, насолоджуючись досконалим смаком Soplica.
5. Найсмачніші льодяники нашого дитинства
Фото 1000.menu
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6. Хрусткі грінки з черствого батона, змоченого у збитому яйці
Фото mnogoigr96
7. Батон з вершковим або шоколадним маслом
Скриншот з youtube
8. Тістечко у вигляді картоплини можна було купити в кондитерських чи магазинах, але не всі могли собі це дозволити, тому мами наполегливо намагалися приготувати цей смаколик згідно з ДСТУ вдома
Фото cakemade
9. "Пташине молоко" – десерт, який здебільшого з'являвся на столі під час великих святкувань
Фото poradnytsya
10. Тістечко у вигляді персика було розкішшю, тому готували його здебільшого на великі свята
Скриншот з youtube