В нашей подборке только лучшие лакомства, без которых очень трудно представить детство.

Цікаво: Легендарные продукты из 90-х, которые вызовут у вас приятную ностальгию

1. Один из самых примитивных, но одновременно и самых вкусных десертов, который мы делали из масла и печенья со вкусом топленого молока

Фото edagoroda

2. Такой десерт, наверное, каждому готовила мама из печенья "Юбилейное", молока в треугольной упаковке, сливочного масла и, конечно, же какао

Фото vkusnoo

3. Эти вкусности можно до сих пор купить в любом магазине, но они имеют совершенно другой вкус, не похожий на вкус орешков, которые готовила мама в специальной формочке

Фото pinterest

4. Хлеб с сахаром или с вареньем – десерт, который обожали все дети

Фото 4tololo

5. Самые вкусные леденцы нашего детства

Фото 1000.menu

И еще: 10 странных фото из прошлого, идея которых не поддается логике

6. Хрустящие гренки из черствого батона, смоченного в сбитом яйце

Фото mnogoigr96

7. Батон со сливочным или шоколадным маслом

Скриншот з youtube

8. Пирожное в виде картофелины можно было купить в кондитерских или магазинах, но не все могли себе это позволить, поэтому мамы настойчиво пытались приготовить этот десерт по ГОСТу дома

Фото cakemade

9. "Птичье молоко" – десерт, который в основном появлялся на столе во время больших праздников

Фото poradnytsya

10. Пирожное в виде персика было роскошью, поэтому готовили его в основном на большие праздники

Скриншот з youtube