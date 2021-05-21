В нашей подборке только лучшие лакомства, без которых очень трудно представить детство.
Цікаво: Легендарные продукты из 90-х, которые вызовут у вас приятную ностальгию
1. Один из самых примитивных, но одновременно и самых вкусных десертов, который мы делали из масла и печенья со вкусом топленого молока
Фото edagoroda
2. Такой десерт, наверное, каждому готовила мама из печенья "Юбилейное", молока в треугольной упаковке, сливочного масла и, конечно, же какао
Фото vkusnoo
3. Эти вкусности можно до сих пор купить в любом магазине, но они имеют совершенно другой вкус, не похожий на вкус орешков, которые готовила мама в специальной формочке
Фото pinterest
4. Хлеб с сахаром или с вареньем – десерт, который обожали все дети
Фото 4tololo
5. Самые вкусные леденцы нашего детства
Фото 1000.menu
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6. Хрустящие гренки из черствого батона, смоченного в сбитом яйце
Фото mnogoigr96
7. Батон со сливочным или шоколадным маслом
Скриншот з youtube
8. Пирожное в виде картофелины можно было купить в кондитерских или магазинах, но не все могли себе это позволить, поэтому мамы настойчиво пытались приготовить этот десерт по ГОСТу дома
Фото cakemade
9. "Птичье молоко" – десерт, который в основном появлялся на столе во время больших праздников
Фото poradnytsya
10. Пирожное в виде персика было роскошью, поэтому готовили его в основном на большие праздники
Скриншот з youtube