Смачнюща закуска з помідорів за 15 хвилин: простий рецепт

21 липня 2021 , 17:41
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Джерело:

24 канал

Зазвичай маринування продуктів у банці вимагає чимало часу та зусиль. Але все можна зробити набагато простіше. Пропонуємо вам рецепт маринованих помідорів, за яким не доведеться нічого кип'ятити, а страву можна буде скуштувати вже наступного дня.

Приготуйте цю апетитну закуску – і вона часто з'являтиметься на вашому столі. Домашні та гості вимагатимуть страву "на біс".

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Як приготувати закуску з помідорів


Інгредієнти для закуски з помідорів / Фото Pinterest

Для приготування маринованих помідорів вам знадобиться:

  • 1 кілограм помідорів;
  • 4 цибулини;
  • 5 зубчиків часнику;
  • 7 столових ложок олії;
  • 4 столові ложки лимонного соку;
  • 1 чайна ложка сушеного базиліка;
  • 1 чайна ложка гострої паприки;
  • 3 столові ложки меду;
  • 1 чайна ложка солі.
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Спосіб приготування:

Крок 1.

Нарізаємо помідори та цибулю кільцями і викладаємо у банку шарами, додаючи часник. Вкінці покрийте все цибулею.


Наріжте потрібні інгредієнти / Фото Unsplash

Крок 2.

Змішайте мед, рослинну олію, лимонний сік, сіль та спеції.


Складіть помідори та цибулю у банку / Фото Pinterest

Крок 3.

Отриману суміш виливаємо у банку та відправляємо у холодильник на ніч. Смачна закуска з помідорів готова!

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Автор: Ірина Бенцак