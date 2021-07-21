Смачнюща закуска з помідорів за 15 хвилин: простий рецепт

17:41

Зазвичай маринування продуктів у банці вимагає чимало часу та зусиль. Але все можна зробити набагато простіше. Пропонуємо вам рецепт маринованих помідорів, за яким не доведеться нічого кип'ятити, а страву можна буде скуштувати вже наступного дня.