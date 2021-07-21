Приготовьте эту аппетитную закуску – и она станет у вас дежурным блюдом. Домашние и гости будут требовать блюдо "на бис" .

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Как приготовить закуску из помидоров



Ингредиенты для закуски из помидоров / Фото Pinterest

Для приготовления маринованных помидоров вам понадобится:

1 килограмм помидоров;

4 луковицы;

5 зубчиков чеснока;

7 столовых ложек масла;

4 столовые ложки лимонного сока;

1 чайная ложка сушеного базилика;

1 чайная ложка острой паприки;

3 столовые ложки меда;

1 чайная ложка соли.

Хотите приятно удивить близких? Тогда прихватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

Способ приготовления:

Шаг 1.

Нарезаем помидоры и лук кольцами и выкладываем в банку слоями, добавляя чеснок. В конце покройте все луком.



Нарежьте нужные ингредиенты / Фото Unsplash

Шаг 2.

Смешайте мед, растительное масло, лимонный сок, соль и специи.



Сложите помидоры и лук в банку / Фото Pinterest

Шаг 3.

Полученную смесь выливаем в банку и отправляем в холодильник на ночь. Вкусная закуска из помидоров готова!

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