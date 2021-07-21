Приготуйте цю апетитну закуску – і вона часто з'являтиметься на вашому столі. Домашні та гості вимагатимуть страву "на біс".
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Як приготувати закуску з помідорів
Інгредієнти для закуски з помідорів / Фото Pinterest
Для приготування маринованих помідорів вам знадобиться:
- 1 кілограм помідорів;
- 4 цибулини;
- 5 зубчиків часнику;
- 7 столових ложок олії;
- 4 столові ложки лимонного соку;
- 1 чайна ложка сушеного базиліка;
- 1 чайна ложка гострої паприки;
- 3 столові ложки меду;
- 1 чайна ложка солі.
Спосіб приготування:
Крок 1.
Нарізаємо помідори та цибулю кільцями і викладаємо у банку шарами, додаючи часник. Вкінці покрийте все цибулею.
Наріжте потрібні інгредієнти / Фото Unsplash
Крок 2.
Змішайте мед, рослинну олію, лимонний сік, сіль та спеції.
Складіть помідори та цибулю у банку / Фото Pinterest
Крок 3.
Отриману суміш виливаємо у банку та відправляємо у холодильник на ніч. Смачна закуска з помідорів готова!
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