Приготуйте цю апетитну закуску – і вона часто з'являтиметься на вашому столі. Домашні та гості вимагатимуть страву "на біс".

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Як приготувати закуску з помідорів



Інгредієнти для закуски з помідорів / Фото Pinterest

Для приготування маринованих помідорів вам знадобиться:

1 кілограм помідорів;

4 цибулини;

5 зубчиків часнику;

7 столових ложок олії;

4 столові ложки лимонного соку;

1 чайна ложка сушеного базиліка;

1 чайна ложка гострої паприки;

3 столові ложки меду;

1 чайна ложка солі.

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюблену Soplica та здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Спосіб приготування:

Крок 1.

Нарізаємо помідори та цибулю кільцями і викладаємо у банку шарами, додаючи часник. Вкінці покрийте все цибулею.



Наріжте потрібні інгредієнти / Фото Unsplash

Крок 2.

Змішайте мед, рослинну олію, лимонний сік, сіль та спеції.



Складіть помідори та цибулю у банку / Фото Pinterest

Крок 3.

Отриману суміш виливаємо у банку та відправляємо у холодильник на ніч. Смачна закуска з помідорів готова!

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