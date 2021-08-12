Смачний салат з броколі та картоплею: як нашвидкоруч приготувати страву з марокканської кухні

Якщо ви хочете порадувати рідних чимось смачненьким, але нема бажання довго вовтузитись на кухні, – ця ідея салату з броколі вам точно сподобається. З рецептом впорається навіть кулінар-початківець, а вдале поєднання інгредієнтів приємно здивує кожного.

Дієтологиня Єва Шишова випробувала новий рецепт, і він виявився неймовірно смачним! Йдеться про салат з броколі та картоплі, який родом з марокканської кухні. Справжніх гурманів потішить не лише гармонійне поєднання овочів, а й соус, який додає свіжості.

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Як приготувати салат з броколі та картоплі: швидкий рецепт

Інгредієнти:

Броколі – 200 грамів;

Картопля – 2 – 3 штуки;

Яйце – 2 – 3 штуки;

Кріп;

Кунжут (за бажанням);

Також можна додати цибулю або помідори чері.

Для соусу:

Соус Песто – 3 чайних ложки;

Сметана – 150 мілілітрів;

Сіль, перець – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Броколі відваріть 2 – 3 хвилини, тоді розділіть на суцвіття. Картоплю відваріть до повної готовності, почистіть та поріжте грубими кубиками. Відварені яйця також наріжте грубо. Змішайте разом соус Песто, сметану, додайте спеції та заправте соусом нарізані овочі.

Смачного!

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