Дієтологиня Єва Шишова випробувала новий рецепт, і він виявився неймовірно смачним! Йдеться про салат з броколі та картоплі, який родом з марокканської кухні. Справжніх гурманів потішить не лише гармонійне поєднання овочів, а й соус, який додає свіжості.
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Як приготувати салат з броколі та картоплі: швидкий рецепт
Інгредієнти:
- Броколі – 200 грамів;
- Картопля – 2 – 3 штуки;
- Яйце – 2 – 3 штуки;
- Кріп;
- Кунжут (за бажанням);
Також можна додати цибулю або помідори чері.
Для соусу:
- Соус Песто – 3 чайних ложки;
- Сметана – 150 мілілітрів;
- Сіль, перець – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Броколі відваріть 2 – 3 хвилини, тоді розділіть на суцвіття.
- Картоплю відваріть до повної готовності, почистіть та поріжте грубими кубиками.
- Відварені яйця також наріжте грубо.
- Змішайте разом соус Песто, сметану, додайте спеції та заправте соусом нарізані овочі.
Смачного!
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