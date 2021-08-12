Диетолог Ева Шишова испытала новый рецепт, и он оказался невероятно вкусным! Речь идет о салате из брокколи и картофеля, который родом из марокканской кухни. Настоящих гурманов порадует не только гармоничное сочетание овощей, но и соус, который добавляет свежести.

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Как приготовить салат из брокколи и картофеля: быстрый рецепт

Ингредиенты:

  • Брокколи – 200 граммов;
  • Картофель – 2 – 3 штуки;
  • Яйцо – 2 – 3 штуки;
  • Укроп;
  • Кунжут (по желанию);

Также можно добавить лук или помидоры черри.

Для соуса:

  • Соус Песто – 3 чайные ложки;
  • Сметана – 150 миллилитров;
  • Соль, перец – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Брокколи отварите 2 – 3 минуты, тогда разделите на соцветия.
  2. Картофель отварите до полной готовности, очистите и порежьте крупными кубиками.
  3. Отваренные яйца также нарежьте крупно.
  4. Смешайте вместе соус Песто, сметану, добавьте специи и заправьте соусом нарезанные овощи.

Приятного аппетита!

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