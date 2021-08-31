Приготує навіть дитина: неймовірно смачний десерт KitKat з трьох інгредієнтів
31 серпня 2021 , 12:29Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Валерії Чепішко
Шоколадні батончики KitKat популярні в усьому світі й завоювали любов тисяч людей. Але мало хто знає, що однойменний десерт можна приготувати вдома.
Для цього вам знадобиться лише три інгредієнти. Рецептом поділилася українська фуд-блогерка Валерія Чепішко.
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Десерт KitKat
Інгредієнти на 4 штуки:
- Батончик KitKat – 5 штук.
- Згущене молоко – 300 мілілітрів.
- Білий шоколад – 300 грамів.
Для приготування десерту знадобиться білий шоколад / Фото Pixabay
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Як приготувати:
- З'єднуємо згущене молоко і білий шоколад. Помішуючи, тримаємо на невеликому вогні до отримання однорідної консистенції.
- Форму застилаємо пергаментним папером.
- На форму викладаємо 4 батончики.
- Заливаємо батончики масою з шоколаду і згущеного молока.
- Посипаємо десерт нарізаним батончиком.
- Прибираємо у холодильник на 2 – 3 години або на 30 хвилин до морозилки, після чого насолоджуємося десертом.
Як приготувати десерт KitKat: дивіться відео