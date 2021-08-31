Приготує навіть дитина: неймовірно смачний десерт KitKat з трьох інгредієнтів

31 серпня 2021 , 12:29
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Джерело:

інстаграм Валерії Чепішко

Шоколадні батончики KitKat популярні в усьому світі й завоювали любов тисяч людей. Але мало хто знає, що однойменний десерт можна приготувати вдома.

Для цього вам знадобиться лише три інгредієнти. Рецептом поділилася українська фуд-блогерка Валерія Чепішко.

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Десерт KitKat

Інгредієнти на 4 штуки:

  • Батончик KitKat – 5 штук.
  • Згущене молоко – 300 мілілітрів.
  • Білий шоколад – 300 грамів.
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Для приготування десерту знадобиться білий шоколад / Фото Pixabay

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Як приготувати:

  • З'єднуємо згущене молоко і білий шоколад. Помішуючи, тримаємо на невеликому вогні до отримання однорідної консистенції.
  • Форму застилаємо пергаментним папером.
  • На форму викладаємо 4 батончики.
  • Заливаємо батончики масою з шоколаду і згущеного молока.
  • Посипаємо десерт нарізаним батончиком.
  • Прибираємо у холодильник на 2 – 3 години або на 30 хвилин до морозилки, після чого насолоджуємося десертом.

Як приготувати десерт KitKat: дивіться відео

 

Автор: Наталя Бережна