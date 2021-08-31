Для этого вам потребуется всего три ингредиента. Рецептом поделилась украинский фуд-блогер Валерия Чепишко.
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Десерт KitKat
Ингредиенты на 4 штуки:
- Батончик KitKat – 5 штук.
- Сгущенное молоко – 300 миллилитров.
- Белый шоколад – 300 грамм.
Для приготовления десерта понадобится белый шоколад / Фото Pixabay
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Как приготовить:
- Соединяем сгущенное молоко и белый шоколад. Помешивая, держим на небольшом огне до получения однородной консистенции.
- Форму застилаем пергаментной бумагой.
- На форму выкладываем 4 батончика.
- Заливаем батончики массой из шоколада и сгущенки.
- Посыпаем десерт нарезанным батончиком.
- Убираем в холодильник на пару часов или на 30 минут в морозилку, после чего наслаждаемся десертом.
Как приготовить десерт KitKat: смотрите видео