Легкий десерт без випічки: готуємо смачнючий апельсиновий чизкейк за 25 хвилин

Цей легкий та смачний чизкейк зможе приготувати навіть дитина. Всього лиш 25 хвилин вашого часу і неймовірний десерт готовий!

Приготуйте оригінальний апельсиновий чизкейк замість традиційного. Він точно сподобається всім вашим рідним і друзям.

Цікаво Смачніші, ніж на сковороді: готуємо хрусткі та ароматні картопляні чипси в духовці

Рецепт апельсинового чизкейка

Інгредієнти:

15 штук печива;

6 столових ложок розтопленого вершкового масла;

400 грамів сиру або вершкового сиру;

натерту цедру 3 апельсинів та дольки для прикраси;

200 грамів сиру маскарпоне;

100 грамів цукрової пудри;

3 столові ложки молока;

180 мілілітрів вершків.

Приготування

Покладіть печиво у пластиковий харчовий пакет і подрібніть дерев'яною ложкою. Також ви можете подрібнити його на терці чи просто ложкою.

Покладіть печиво в миску і змішайте з розтопленим вершковим маслом. Покладіть суміш у форму для випікання. Потім за допомогою ложки розподіліть її рівномірно, притисніть до форми, щоб сформувати основу. Поставте форму в холодильник для застигання. Це має зайняти до 30 хвилин.

Покладіть сир, апельсинову цедру, маскарпоне, цукор і молоко в миску і добре перемішайте дерев'яною ложкою.

Вершки вилийте в чисту миску і збийте до консистенції густого заварного крему. Додайте до апельсинової суміші і ретельно перемішайте.

Дістаньте форму для чизкейка з холодильника. Вилийте начинку на бісквітну основу і рівномірно розподіліть. Прикрасьте дольками апельсина і поверніть в холодильник принаймні на 4 години або на ніч.



Готуємо апельсиновий чизкейк / Фото Taste of Home