Приготуйте оригінальний апельсиновий чизкейк замість традиційного. Він точно сподобається всім вашим рідним і друзям.
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Рецепт апельсинового чизкейка
Інгредієнти:
- 15 штук печива;
- 6 столових ложок розтопленого вершкового масла;
- 400 грамів сиру або вершкового сиру;
- натерту цедру 3 апельсинів та дольки для прикраси;
- 200 грамів сиру маскарпоне;
- 100 грамів цукрової пудри;
- 3 столові ложки молока;
- 180 мілілітрів вершків.
Приготування
Покладіть печиво у пластиковий харчовий пакет і подрібніть дерев'яною ложкою. Також ви можете подрібнити його на терці чи просто ложкою.
Покладіть печиво в миску і змішайте з розтопленим вершковим маслом. Покладіть суміш у форму для випікання. Потім за допомогою ложки розподіліть її рівномірно, притисніть до форми, щоб сформувати основу. Поставте форму в холодильник для застигання. Це має зайняти до 30 хвилин.
Покладіть сир, апельсинову цедру, маскарпоне, цукор і молоко в миску і добре перемішайте дерев'яною ложкою.
Вершки вилийте в чисту миску і збийте до консистенції густого заварного крему. Додайте до апельсинової суміші і ретельно перемішайте.
Дістаньте форму для чизкейка з холодильника. Вилийте начинку на бісквітну основу і рівномірно розподіліть. Прикрасьте дольками апельсина і поверніть в холодильник принаймні на 4 години або на ніч.
Готуємо апельсиновий чизкейк / Фото Taste of Home