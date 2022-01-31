Смачніші, ніж на сковороді: готуємо хрусткі та ароматні картопляні чипси в духовці

Домашні картопляні чипси – це смачна закуска для вечірки чи кіновечора. Для приготування цієї страви вам знадобиться всього 3 інгредієнти і менше, ніж година вашого часу.

То як приготувати хрусткі, ароматні картопляні чипси в домашніх умовах? Ідеї 24 діляться чудовим рецептом.

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Рецепт картопляних чипсів у духовці

Що вам знадобиться:

картопля;

рослинна олія (краще оливкова);

сіль та інші приправи, такі як: перець, паприка, зелень.

Крок 1. Наріжте картоплю і додайте оливкову олію

Помийте, почистьте і наріжте картоплю. Ваша мета – зробити скибочки максимально тонкими. Чим тонші ваші скибочки, тим вони будуть хрусткіші.

Обов’язково покладіть скибочки в холодну воду, щоб вони не зарум'янилися.

Коли ви закінчите нарізати, злийте воду і промийте картоплю 2 – 3 рази, поки вода не стане прозорою. Це потрібно зробити, щоб позбутися надлишку крохмалю і зробити чипси більш хрусткими.

Покладіть скибочки картоплі в миску, додайте 1 столову ложку оливкової олії і перемішайте руками, щоб олія рівномірно розподілилася.

Крок 2. Викладіть скибочки картоплі на деко

Викладіть картопляні скибочки на деко, застелене пергаментним папером, в один шар. Додайте сіль або будь-яку іншу приправу на ваш вибір.



Приготуйте чипси в духовці / Фото 5-minute crafts

Крок 3. Запікайте в духовці

Розігрійте духовку до 200°C і покладіть всередину картоплю. Випікайте їх 15 – 20 хвилин, поки картопля не стане золотисто-коричневою.

Слідкуйте за картоплею весь час, оскільки вона може легко підгоріти, особливо якщо скибочки тонкі.



Випікати слід 15 – 20 хвилин / Фото 5-minute crafts

Крок 4. Витягніть чипси та насолоджуйтесь

Витягніть форму для запікання з духовки і за бажанням додайте більше приправ. Залиште чипси охолонути до кімнатної температури перед подачею.