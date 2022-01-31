Так как приготовить хрустящие, ароматные картофельные чипсы в домашних условиях? Идеи 24 делятся отличным рецептом.

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Рецепт картофельных чипсов в духовке

Что вам понадобится:

картофель;

растительное масло (лучше оливковое);

соль и другие приправы, такие как перец, паприка, зелень.

Шаг 1. Нарежьте картофель и добавьте оливковое масло

Помойте, почистите и нарежьте картофель. Ваша цель – сделать ломтики максимально тонкими. Чем тоньше ваши ломтики, тем они будут хрустительнее.

Обязательно положите ломтики в холодную воду, чтобы они не зарумянились.

Когда вы закончите нарезать, слейте воду и промойте картофель 2 – 3 раза, пока вода не станет прозрачной. Это нужно сделать, чтобы избавиться от избытка крахмала и сделать чипсы более хрустящими.

Уложите ломтики картофеля в миску, добавьте 1 столовую ложку оливкового масла и перемешайте руками, чтобы масло равномерно распределилось.

Шаг 2. Выложите ломтики картофеля на противень

Выложите картофельные ломтики на противень, застеленный пергаментной бумагой, в один слой. Добавьте соль или любую другую приправу по вашему выбору.



Приготовьте чипсы в духовке / Фото 5-minute crafts

Шаг 3. Запекайте в духовке

Разогрейте духовку до 200 ° C и положите внутрь картофель. Выпекайте их 15 – 20 минут, пока картофель не станет золотисто-коричневым.

Следите за картофелем все время, поскольку он может легко подгореть, особенно если ломтики тонкие.



Выпекать следует 15 – 20 минут / Фото 5-minute crafts

Шаг 4. Вытащите чипсы и наслаждайтесь