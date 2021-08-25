Смачне ескімо з трьох інгредієнтів: як приготувати вдома за кілька хвилин

Морозиво – чи не найголовніший смаколик влітку. Однак у магазині складно знайти натуральний продукт.

Чому б не приготувати його вдома самостійно? Простим рецептом поділилася українська фуд-блогерка Валерія Чепішко.

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Смачне ескімо з трьох інгредієнтів

КБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи) на 100 грамів: 402/4/30/31.

Інгредієнти:

Шоколад - 150 грамів.

Вершки 33% – 200 мілілітрів.

Згущене молоко – 65 мілілітрів.

Знову й гадки не маєте, що ж сьогодні приготувати? Макарони – завжди чудова ідея, адже існують тисячі рецептів. Тож потіште себе та своїх рідних продукцією від бренду

Ніжне морозиво сподобається як дорослим, так і дітям / Фото Pixabay

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Як приготувати:

Шоколад потрібно розтопити на водяній бані чи у мікрохвильовій печі. Після цього переливаємо у паперові стаканчики, щоб він рівномірно розподілився по стінках і дну. Прибираємо в холодильник.

Холодні вершки слід збити міксером до загустіння. Продовжуючи збивати, поступово вливаємо згущене молоко й збиваємо ще кілька хвилин.

Дістаємо стаканчики з шоколадом із холодильника, наповнюємо морозивом. У центр вставляємо паличку.

Відправляємо ескімо в морозилку на 3 – 4 години.

Дістаємо морозиво, змащуємо розтопленим шоколадом і ставимо в холодильник до застигання (приблизно на 10 хвилин). Знімаємо паперовий стаканчик і насолоджуємося смачним ескімо.

Як приготувати ескімо з трьох інгредієнтів: дивіться відео