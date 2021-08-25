Почему бы не приготовить его дома самостоятельно? Простым рецептом поделилась украинский фуд-блогер Валерия Чепишко.

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Вкусное эскимо из трех ингредиентов

КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы) на 100 грамм: 402/4/30/31.

Ингредиенты:

Шоколад – 150 грамм.

Сливки 33% – 200 миллилитров.

Сгущенное молоко – 65 миллилитров.

Снова не знаете, что же сегодня приготовить? Макароны – всегда отличная идея, ведь существуют тысячи рецептов. Поэтому порадуйте себя и своих родных продукцией от бренда "Тая".

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Как приготовить:

Шоколад нужно растопить на водяной бане или в микроволновке. После этого переливаем в бумажные стаканчики, чтобы он равномерно распределился по стенкам и дну. Убираем в холодильник.

Холодные сливки следует взбить миксером до загустения. Продолжая взбивать, постепенно вливаем сгущенное молоко и взбиваем еще пару минут.

Достаем стаканчики с шоколадом из холодильника, наполняем мороженым. В центр вставляем палочку.

Отправляем эскимо в морозилку на 3 – 4 часа.

Достаем мороженое, смазываем растопленным шоколадом и ставим в холодильник до застывания (примерно на 10 минут). Снимаем бумажный стаканчик и наслаждаемся вкуснейшим эскимо.

Как приготовить эскимо из трех ингредиентов: смотрите видео