Чому б не приготувати його вдома самостійно? Простим рецептом поділилася українська фуд-блогерка Валерія Чепішко.
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Смачне ескімо з трьох інгредієнтів
КБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи) на 100 грамів: 402/4/30/31.
Інгредієнти:
- Шоколад - 150 грамів.
- Вершки 33% – 200 мілілітрів.
- Згущене молоко – 65 мілілітрів.
Ніжне морозиво сподобається як дорослим, так і дітям / Фото Pixabay
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Як приготувати:
- Шоколад потрібно розтопити на водяній бані чи у мікрохвильовій печі. Після цього переливаємо у паперові стаканчики, щоб він рівномірно розподілився по стінках і дну. Прибираємо в холодильник.
- Холодні вершки слід збити міксером до загустіння. Продовжуючи збивати, поступово вливаємо згущене молоко й збиваємо ще кілька хвилин.
- Дістаємо стаканчики з шоколадом із холодильника, наповнюємо морозивом. У центр вставляємо паличку.
- Відправляємо ескімо в морозилку на 3 – 4 години.
- Дістаємо морозиво, змащуємо розтопленим шоколадом і ставимо в холодильник до застигання (приблизно на 10 хвилин). Знімаємо паперовий стаканчик і насолоджуємося смачним ескімо.
Як приготувати ескімо з трьох інгредієнтів: дивіться відео