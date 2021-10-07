Скульпторка створює динамічні скульптури з бронзи: фото дивовижних фігур
Джерело:Сolossal
Іспанська мисткиня переосмислює динаміку людських тіл, перетворюючи їх на бронзові смужки. Роботи жінки стають дедалі популярнішими – неймовірні скульптури полонять відвідувачів художніх галерей.
Для оформлення чудернацьких вигинів скульпторка використовує бронзу.
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Скульптура пустоти
Ізабель Мірамонтес, бельгійка іспанського походження, створює абстрактні тіла, досліджуючи концепцію скульптури. Її творіння – протиставлення класичним фігурам. Для мисткині скульптура – це не блок матеріалу, якому надається форма, а порожнеча, якій художник надає поверхню.
"Танго", Ізабель Мірамонтес / Фото artsy
Що відомо про МірамонтесСкульпторка народилася у 1962 році в Іспанії, а виросла у бельгійському Брюсселі. Жінка закінчила низку художніх інститутів, отримавши звання професійної художниці та скульпторки. Спочатку Ізабель не бачила себе у скульптуруванні, проте на творчість її наштовхнув друг-митець. Після візиту на його виставку фігур Мірамонтес почала створювати пластичні скульптури людей.
Фігури, які створює скульпторка, зазвичай 50 – 77 сантиметрів заввишки. Пласкими вигинами мисткиня демонструє, що бронзові люди – живі, мають душу та рух.
Через смужки бронзи мисткиня передає динаміку та настроєвість тіл / Фото artsy
Персонажі скульптур Мірамонтес не мають чітко виражених облич – жінка підкреслює те, що особистість цих фігур є досить метафоричною.