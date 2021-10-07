Для оформления причудливых изгибов скульптор использует бронзу.
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Скульптура пустоты
Изабель Мирамонтес, бельгийка испанского происхождения, создает абстрактные тела, исследуя концепцию скульптуры. Ее творения – противопоставление классическим фигурам. Для художницы скульптура – это не блок материала, который придается форма, а пустота, которой художник придает поверхность.
"Танго", Изабель Мирамонтес / Фото artsy
Что известно о МирамонтесСкульптор родилась в 1962 году в Испании, а выросла в бельгийском Брюсселе. Женщина закончила ряд художественных институтов, получив звание профессиональной художницы и скульптора. Сначала Изабель не видела себя в скульптурировании, однако на творчество ее натолкнул друг-художник. После визита на его выставку фигур Мирамонтес начала создавать пластические скульптуры людей.
Фигуры, которые создает скульптор, обычно 50 – 77 сантиметров высотой. Плоскими изгибами художница показывает, что бронзовые люди – живые, имеют душу и движение.
Через полоски бронзы художница передает динамику и настроение тел / Фото artsy
Персонажи скульптур Мирамонтес не имеют четко выраженных лиц – женщина подчеркивает, что личность этих фигур достаточно метафорическая.